Flera alternativ än någonsin tidigare på Lilla Ringvägen – nytt fartyg mellan Röölä och Nagu i sommar

Mikael Heinrichs Gustav Ramberg ombord på M/S Vidskär som ligger dockad i Pargas som bäst.

Rederi Ab Vitharun kommer att sätta in ett nytt fartyg, M/S Vidskär, på rutten mellan Röölä i Rimito via Själö till Nagu som man lanserade förra sommaren.

I fjol var det M/S Hamnskär som skötte den trafiken, men till i år satsar man på att utöka kapaciteten med möjligheten att också ta ombord bilar och motorcyklar. Samtidigt ökar passagerarkapaciteten från Hamnskärs 55 passagerare till 98 passagerare. 70 passagerare får rum under däck, där det också blir en liten kiosk med försäljning.

Finjustering på gång

Just nu ligger Vidskär i Cementhamnen i Pargas hos HL-Marine, där fartygets ramper ska förlängas så att de lämpar sig för finländska förbindelsebåtskajer. Dessutom ska inredningen moderniseras och hon ska få ny färg på däck.

Mikael Heinrichs Ramperna i akter och för ska förlängas hos HL-Marine i Pargas.

– Vi har gott om tid ännu, eftersom vi inleder trafiken den 18 juni, berättar Gustav Ramberg som hämtade över fartyget från Norge precis i slutet av april. Besättningen gick på tre man och resan över 1 400 nautiska mil gick bra.

– Vi hade strålande väder och en riktigt bekväm hemresa.

Vidskär ska vara i trafik fram till den 14 augusti, samma dag som bostadsmässan i Nådendal stänger, och efter det är man öppen för olika alternativ under resten av den isfria tiden på året.

– Eventuellt kör vi några veckoslut ännu efter det själva, eller så kan vi assistera med tungtransporter i skärgården eller fungera som reservfartyg för förbindelsebåtar. Vidskär har fina egenskaper och kan ta 60 ton last på däck.

Östern inleder redan den 13 maj

Den av NTM-centralen upphandlade Lilla Ringvägstrafiken mellan Nagu och Hanga i Rimito (via Själö) med M/S Östern inleds redan den 13 maj och fortsätter ända fram till den 4 september dagligen med tre avgångar per riktning. Under juli kommer dessutom en sen kvällsavgång in i bilden.

Mapcreator/ÅU Östern trafikerar rutten mellan Hanga och Nagu (den gula linjen) den 13 maj till den 4 september. Vidskär trafikerar rutten mellan Röölä och Nagu (den blåa linjen) den 18 juni till den 14 augusti.

Östern dockas i Lovisa just nu Mats Sundqvist på Sundqvist Investments berättar att Östern för tillfället ligger på dock i Lovisa, där man fixar upp henne inför sommaren. Östern har sedan Lilla Ringvägssäsongen tog slut förra hösten fram till slutet av april figurerat på Åland, där hon gått mellan Enklinge och Kumlinge. – Den främsta nyheten hos oss är att prissättningen för fordonen ändrat i och med nya direktiv från NTM-centralen i samband med den senaste upphandlingen, säger Sundqvist.

Ramberg menar att flera alternativ och rutter längs Lilla Ringvägen gynnar hela området.

– Ju flera förbindelser, desto mer möjligheter har resenärerna att kombinera olika ruttalternativ. Trafiken till och från Röölä i Rimito ska också synkas med Fölitrafiken från Åbo och Nådendal så att bussturerna passar ihop med anlöpen. Dessutom blir det betydligt kortare väg på cykel via Röölä.

Responsen på den nya, alternativa rutten i fjol var enbart positiv. Samarbetet med Nådendals turismorganisation Visit Naantali kom i gång bra och Röölä på Rimitosidan har igen levt upp tack vare flera satsningar.

Boka bilplats på förhand

På Vidskär ska det dessutom gå att boka sin bilplats på förhand så att man kan vara säker på att rymmas med om man till exempel startat längre bortifrån och har en övernattning inprickad på andra sidan passet.

– Vi kommer att öppna bokningen för åtta av de tio bilplatserna, främst för att vara på den säkra sidan att alla bokade bilar ryms med.

Mikael Heinrichs Vidskär ligger för tillfället i Pargas där hon ska få nya ramper i för och akter.

Vidskär har senast uppdaterats mer omfattande år 2010 då hon fick nya maskiner och roderpropellrar.

Samtidigt med överfarten passade man på att bogsera över M/S Lövskär från Kristiansand, som eventuellt ska ersätta Norrskär mellan Åbo och Nagu sommaren 2023.

– Hon har samma egenskaper som Norrskär, men är litet större. Men där är det ingen panik, det kan hända att vi tar Lövskär i trafik först senare. Hon saknar maskin just nu och det kan bli en utmaning att få alla delar vi behöver.

Hur är det, oroar de höga bränslekostnaderna dig?

– Visst gör de det, vi har justerat priserna uppåt främst på chartersidan en del, men vi hoppas förstås på många passagerare så att verksamheten kan vara lönsam på ruttlinjerna. Vi hade redan långt hunna planer på att använda biodiesel i sommar och få ner utsläppen till en bråkdel, men på grund av kriget i Ukraina fick vi tänka om och skjuta upp det tills vidare.

M/S Vidskär Hette tidigare M/S Hidrasund. Byggd i Norge 1972, har fram tills nu alltid varit i trafik mellan Abelnes och Andabeløy i södra Norge. Kapacitet: 98 passagerare, 10 personbilar. Rutt: Röölä–Själö–Nagu v/v mellan 18.6–14.8.

