Finlands Käärijä till final i ESC i Liverpool

Käärijä tog sig till finalen i Eurovisionen med låten Cha Cha Cha då första deltävlingen ordnades i Liverpool på tisdagskvällen.

Det innebär att Käärijä tävlar även på lördag.

På torsdag ordnas delfinal två.

Käärijä har lyfts upp som en stor förhandsfavorit i ESC i år.

Han korades till vinnare i UMK i Logomo i mars och fick då äran att representera Finland.

Följande bidrag tävlade i tisdagens delfinal:

Norge: Alessandra – Queen of Kings

Malta: The Busker – Dance (Our Own Party)

Serbien: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Lettland: Sudden Lights – Aijā

Portugal: Mimicat – Ai Coração

Irland: Wild Youth – We Are One

Kroatien: Let 3 – Mama ŠČ!

Schweiz: Remo Forrer – Watergun

Israel: Noa Kirel – Unicorn

Moldavien: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Sverige: Loreen – Tattoo

Azerbajdzjan: TuralTuranX – Tell Me More

Tjeckien: Vesna – My Sister’s Crown

Nederländerna: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Sverige, Norge, Kroatien, Moldavien, Schweiz, Portugal och Serbien går också till finalen.

Dela artikeln