Festivalskandal

Förr i tiden var Down By The Laituri (DBTL, vilket idiotiskt namn förresten) en familjär mindre tillställning vid åstranden avsedd att liva upp sommarmiljön med olika musikuppträdanden. Men inte längre. Framför Domkyrkan klämdes ungefär 10 000 människor in per dag in på ett litet område, givetvis med alkoholservering. Enligt uppgift var trängseln obeskrivlig och masker sällsynta.

Lördagen den 31 juli detta år var vaccinationsgraden för ungdomar under trettio år under femtio procent för första dosen och under åtta procent för båda doserna. Därigenom är risken för att bli smittad av den nya smittsamma coronavarianten överhängande i folksamlingar, där luften är full med aerosoler från utandningar.



Regionförvaltningsverket bestämde för perioden 9.7–8.8 att inga numerära begränsningar för utomhusfester längre finns, men att man måste ge ”möjlighet att hålla säkerhetsavstånd” och hålla ytorna rena. Arrangörerna hävdar att så har skett, och en hälsovårdsgranskning före festivalen verifierade att alla tänkbara åtgärder hade vidtagits.



Men inga formella åtgärder kan hindra smittspridning i tät folksamling. Det enda som kunde ha hjälp skulle ha varit att alla burit mask av FFP2-standard, men inte ens billiga masker med tvivelaktig effekt syntes allmänt. Att hålla ett par meters avstånd till grannen var omöjligt redan i kön vid ingången, vilket jag såg med egna ögon.



Sverige har för motsvarande tillställningar, utomhus utan fasta sittplatser, max. 600 personer, och Raseborgs sommarteater tillämpade max. 500 personer med fasta separerade sittplatser. DBTL överskred alltså den svenska normen ungefär 20 (tjugo) gånger.



Covid för unga personer är inte så ofarligt som man tidigare trott. Långtidseffekter är mycket vanliga och enormt obehagliga, vilket jag tyvärr ännu ser på alltför nära håll.



Då detta ofattbart ansvarslösa arrangerande av en kommersiell rockfestival under pågående pandemi (läs finsk humppaschlagerfestival) sannolikt leder till svårigheter i höst för skolbarn och studerande, borde beslutsfattarna ställas till svars på något vis.



De kan inte skylla ifrån sig på att de inte visste. Alla visste, men ingen brydde sig.



