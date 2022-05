Ön Bengtskär ska framöver förses med el genom en sjökabel. Det här är ett miljövänligare och förmånligare alternativ än fyröns nuvarande generatorsystem med oljedriven elproduktion.

Det är tänkt att en cirka 20 kilometer lång elkabel i höst ska anläggas i havet i Kimitoöns skärgård mellan Bötsön (utanför Rosala) och Bengtskär.

Ärendet har nu avancerat så långt att det blivit Kimitoöns kommuns miljövårdsmyndighets tur att ge ett utlåtande om Carunas ansökan om det här. Det är Regionförvaltningsverket i Södra Finland som ber om utlåtandet.

Kimitoöns bygg- och miljötillsynsnämnd påpekar i utlåtandet vikten av att arbetet med kabeln och förberedelserna görs under en sådan tid att man inte stör fåglarnas häckning. Den kan vara ända till mitten av augusti.

Dessutom påpekas i utlåtandet att ansökan om åtgärdstillstånd bör sökas hos kommunen för de nybyggen som projektet medför.

Den planerade kabeln dras från land på Bötsön via vattenområde till land på Korsskäret och därifrån via vattenområde till land på Kuggskär och vidare via vattenområde till land på Bengtskär.

Mapcreator/Emilia Örnmark Kabeln till Bengtskär dras från Bötsön utanför Rosala.

Till förberedande åtgärder hör att fixa fastsättning för kabeln där den kommer upp och att bygga bland annat transformatorstationer.

Arbetet pågår i 6-12 veckor

Arbetet med kabeln planerar man att påbörja i höst och det skulle pågå i sex till tolv veckor. Den största delen av arbetet sker till havs, endast några få dagar jobbar man på land.

Nio kilometer av kabeln dras genom Skärgårdshavets Natura2000-områden. Men man räknar med att arbetena orsakar buller och utsläpp bara under en kort period och därför skulle kabeldragningen endast ha en kort negativ effekt på miljön.

På holmen Skallen, som hör till Kuggskärs naturskyddsområde, har man planerat en transformatorstation. NTM-centralen har i ett utlåtande ansett att det inte finns några hinder för stationen.

Enligt en tidigare ÅU-artikel har den oljedrivna elproduktionen på Bengtskär, tillsammans med uppvärmningen av fyren, krävt över 30 000 liter olja årligen. Bengtskär har som mål att bli klimatneutralt, och att det här är ett stort steg på den vägen.

Planeringsprocessen för eldragningen har pågått i flera år. Projektet är en investering på ungefär en miljon euro. Delaktiga i finansieringen av projektet är, förutom Bengtskärs turistföretag Ab Bengtskär Oy, också Telia, Elisa, Gränsbevakningsväsendet och Erillisverkot. Avgifterna som de som ansluter sig till nätverket betalar används som vidare finansiering.

