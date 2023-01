Elpriset. Tack Jerker Björkqvist (ÅU 29.12) för upplysningen om hur elpriset bildas med dataprogrammet Euphemia!

Låt säga att en fabrikör tillverkar galvaniserad spik som kan säljas för 10 euro per kilogram på hemmamarknaden. Fabrikören tillverkar 50 kilogram spik per dag och får en intäkt på 500 euro per dag.

Men nu blir fabrikören kontaktad av en byggare i Sverige som har ett underskott på ett kilogram per dag. Det ordnar sig, blir svaret, men jag behöver 100 euro per kilogram för de extra spikarna, annars kan jag inte producera extra. Okej, säger svensken, sätter in en prilla och betalar. Så nu borde fabrikören få 600 euro per dag totalt och alla är nöjda.

Men tänk om det inte är spik, utan elektricitet. Dataprogrammet Euphemia baserar sig på EU:s olika frihandelsdirektiv och är skapat av innovativa ekonomer och nördar.

För att ingen brist på spik ska uppstå och för att det ska råda likställdhet mellan alla som slår in spik i Europa, bestämmer Euphemia att all spik ska kosta 100 euro per kilogram (bulkpriset bestäms av den högsta marginalkostnaden), vilket minsann dämpar ivern att spika i onödan.

Fabrikören får nu för sina 51 kilogram spik 5 100 euro per dag, en ”windfall”-vinst på 5 100–600 = 4 500 euro eller 750 procent, och den inhemska köparen betalar tiodubbelt pris.

I ett läge där Europa har gjort sig beroende av kraftigt varierande vidkraftproduktion har man byggt in en instabil prisregleralgoritm som man sedan med allehanda stödpengar, skatter och socialbidrag försöker rätta till.

Förutom att bygga mera väderoberoende produktion borde den gravade hunden vid namn Euphemia komposteras och nån smart typ (rösta på Jerker i riksdagsvalet!) göra ett bättre dataprogram.

Tills dess får vi hoppas att det varma och blåsiga vintervädret med låga elpriser fortsätter, och att den nya kärnreaktorn inte drabbas av fler barnsjukdomar.

Jarl Ahlbeck

