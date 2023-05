Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

S:t Olofsskolan. De senaste dagarna har S:t Olofsskolan och en enskild lärares sätt att uttrycka sig diskuterats i medierna. En grupp elever i skolan lämnade in en lista till skolans rektor för ett knappt år sedan där de sammanställt olika saker som läraren sagt under undervisningen som de uppfattat som 1) rasistiskt 2) sexistiskt, 3) homofobt, och 4) andra kommentarer som skapar en otrygg stämning i undervisningen.

Det är modiga elever som går till rektor med en sådan här lista. Det borde ha tagits på största allvar, men gjorde man det?

Först fick eleverna inte lämna in listan anonymt men efter att en av eleverna skrivit under med sitt namn tog rektor emot listan.

Ett märkligt förfarande från rektors sida när Åbo stad i sin organisation har en visselblåsarfunktion med möjlighet till anonym anmälan via en tipskanal som man hittar på stadens hemsida.

Ord står mot ord i sådana här konflikter.

Läraren nekar till att ha sagt något av det som eleverna räknar upp i sin lista.

Men skolans uppgift är att ta sådana här saker på största allvar. En skola måste enligt lagen erbjuda en trygg studiemiljö som definieras av psykiska, sociala och fysiska faktorer. Det verkar som om S:t Olofsskolan inte uppfyller det här för tillfället. Det saknas rutiner för att hantera den här typen av händelser, och det är allvarligt.

En formell anmälan av händelserna till Regionförvaltningsverket planeras av en grupp föräldrar som har barn i skolan.

Vi understöder att en sådan utredning görs och vill veta varför den här typen av anmälningar inte går vidare.

Dessutom borde skolledningen och staden snarast informera alla elever, föräldrar och oss andra om hur man ska rapportera om brister i verksamheten och vilka kanaler som står till buds om liknande situationer uppstår i framtiden.

SFP i Åbo

