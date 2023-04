Emmi Saunders fyra i finalen – Onni Kivipelto tog hem The Voice of Finland

19-åringen Onni Kivipelto från Alajärvi kammade hem segern i The Voice of Finland-finalen i Logomo i Åbo i kväll. Kivipelto som tävlade i Toni Wirtanens och Sipe Santapukkis team tog 41 procent av publikrösterna.

Kivipelto uppträdde med Edu Kettunens ”Lentäjän poika” och Foreigners ”I Want to Know What Love Is”.

För Åbotjejen Emmi Saunders som tävlade i Maija Vilkkumaas team blev det en fjärdeplats med 14 procent av publikrösterna. Hon uppträdde med Erins låt ”Toiset mimmit” och Robyns ”Dancing On My Own” i finalsändningen.

Coachen Maija Vilkkumaa grät efter Emmis andra låt.

– Jag brukar aldrig gråta i sådana här sammanhang, eftersom jag är så luttrad. Men det här var ingen coverlåt, utan en låt som du verkligen identifierar dig med. Den här låten är din hjärtesak, konstaterade Vilkkumaa i direktsändningen efter att Saunders sjungit ”Dancing on my own”.

Resultatet i finalen Onni Kivipelto, 41 % Eemeli Nissi, 26 % Timmy Tattari, 19 % Emmi Saunders, 14 %

Innan finalen har Saunders i flera intervjuer sagt att placeringen i finalen inte spelar så stor roll fö henne, eftersom synligheten hon fått tack vare tävlingen varit enorm.

Hennes dröm om att bli musiker har fått en ordentlig boost tack vare tävlingen och framgången där.

– Definitivt, det har också varit väldigt lärorikt. Jag har insett vad det innebär att vara i blickfånget och synas i tv, sade hon till ÅU innan semifinalen för en vecka sedan.

