Elomatics nya vd från Åbo jobbar för en miljövänligare framtid – ”Vi är unika inom området”

Född:1975 i Åbo

Bor:I St Karins

Familj: Fru, två barn (19&16 år) och en hund.

Plock ur karriären:

Forskare på ÅA 2002-2004.

Olika internationella projektroller bland annat i Pöyry-koncernen 2004-2009.

Prorektor på Arcada 2009-2011.

Ledande konsult på Accenture 2011-2012.

Olika chefsroller på Pöyry 2012-2019.

Vd/Affärsområdeschef på Stora Enso, Packaging Solutions Nordic, 2019-2023.

Kopplar av med : segling och skärgårdsliv.

Favoritplats i Åbo: Akademikvarteren och universitetsbacken.

Senast lästa bok: Anu Partanen: The Nordic Theory of Everything