Eldrivna bussar bättre än spårvagnar

Framtidens stadsbussar drivs alla av el. Därmed faller samtliga miljö- och klimatargument för spårvagn platt till marken. Det blir tillochmed plus för elbussen, den är tystare och elbussarna kräver mindre stål och betong.

Spårvagn har större transportkapacitet av människor än elbuss. I nians linje i Helsingfors (före coronan) hängde man i rusningstid stående och höll i sig i en stolpe, tätt packade som sillar på väg till kontoret i konservburk. Obehaglig tanke i dag, säsonginfluensor finns kvar även efter coronan. Då är sittplats i buss mera hygienisk.

Frågan är om den höga kapaciteten behövs i Åbo. Gå på kvällspromenad förbi Datacity och kolla bussen från Kråkkärret! Den var tom redan före coronan. Och det finns gott om plats i bussen även i rusningstid.

Vi måste skilja mellan dagens behov och hypotetiska framtidsvisioner. Dagens behov kan uppfyllas med elbussar. Spårvagn bygger på en vision om stort nybyggande längs spårvägen mellan A och B och massor av folk på arbetsresor. Så kanske det skulle ha blivit förr, men nu är distansarbetet här för att stanna och arbetsresorna minskar dramatiskt. Åbos struktur går inte mot linearisering, utan i stället sker arbetsresorna ofta från C till D. Och om man vill resa från C till B eller något annan ställe längs spårvägen med utnyttjande av spårvagn måste man först ta sig till spårvagnshållplatsen till fots eller med matarbuss. Då är det bättre att det finns en flexibel elbuss direkt från C till D.

Metron har förlängt tiden för arbetsresor för många människor i Esbo när många direkta busslinjer dragits in, och bilkörning till jobbet är populärt som aldrig förr.

I en framtidsvision måste man hypotetiska fördelar även beakta överraskande kostnader. Vissa är inte ens överraskande, hela infrastrukturen under gatan med rörledningar och kablar måste flyttas åt sidan undan spårvägen. Åbos rör är gamla och man måste ofta gräva upp och reparera. Elbussen kan ledas en annan väg med en blå pilskylt, men hur gör man om spårvägen borde rivas upp?

Åbo står dessutom på lera (Tammerfors på stadig morän). Även tidskrävande arkeologiska överraskningar kommer säkert i Åbo precis som i Lund och Uppsala.

Och vill vi på nytt ha miljön runt Salutorget uppgrävd under många års tid? Har vi inte fått nog redan med torgparkeringen?



Jarl Ahlbeck

teknologie doktor, kommunalvalskandidat för sfp

