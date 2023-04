Efter tuff vinter anas ljusning på stugmarknaden – mäklarbåtar i sjön i Åboland, och Ekenästrakten kan bjuda på köpläge

Efter en ganska tuff vinter och en seg vår börjar Rabbe Holmberg vid Åbolands fastigheter se en ljusning på fritidsbostadsmarknaden.

– Det har varit ganska tyst, men nu ser vi hoppfullt på resten av våren. Vi har börjat få in objekt och också sålt en del redan. Det är inte så bra drag ännu, men i slutet av april och i maj tror vi nog att det bli det.

När ÅU talar med Holmberg har mäklarbyrån nyss fått sin första båt i sjön och den andra ska sjösattas dagen därpå.

– Det har varit soliga dagar, vattnet ligger öppet och nu kan vi börja ta oss ut till holmarna. Vi är beredda och på gång! säger Holmberg.

Bra objekt går åt

Skälet till att vintern varit sämre än normalt – också på den vanliga bostadsmarknaden – är bekant: det ekonomiska läget med höjda räntor och inflation och världsläget med kriget i Ukraina. Folk blir helt enkelt osäkra, konstaterar Holmberg.

Men bra objekt har nog gått åt också i vintras. Om en del fritidsbostäder har det rentav varit dragkamp.

– Bra objekt behåller sin prisnivå, och det verkar finnas pengar och intresse för att köpa dem.

Vad kännetecknar ett bra objekt?

– Mycket handlar om läget, till exempel om det finns bilväg ända fram, man har egen strand och fastigheten inte ligger bakom färjor. Men bra objekt finns också på holmar och bakom färjor. Det handlar om en helhet där även sådant som servicen i närheten spelar in.

Olika prisnivåer

När det gäller prisnivån på fritidsbostäder överlag säger Holmberg att den knappast stiger nu.

– Men vi får se hur det blir när affärerna kommer igång på allvar.

Av de 13 fritidsbostäder som Åbolands fastigheter i skrivande stund listar på sin hemsida finns elva i olika delar av Pargas, två i Kimitoön. Under de närmaste veckorna kommer dock utbudet att växa rejält, säger Holmberg.

De olika delarna i skärgården har sina egna kunder och prisnivåer.

– I Väståboland kan de södra delarna av Pargas, Nagu och Korpo ha en jämförelsevis högre prisnivå än de norra delarna. När det gäller Kimitoön är särskilt Västanfjärd, Dragsfjärd och Hitis skärgård omtyckta områden med bra prisnivåer. Men hur prisnivån utvecklar sig verkar inte skilja sig mellan olika delar av skärgården, säger han.

Trögt sedan julen

Vid Aktias fastighetsförmedling i Ekenäs säger Mosse Lindholm att vintern var rätt bedrövlig.

– I Helsingfors märktes stiltjen på bostadsmarknaden redan i fjol somras. Här i Ekenästrakten vad det i julas som vi började undra om folk köper klappar istället för sommarstugor.

Nu har Aktia gjort tre–fyra fastighetsaffärer per månad i Ekenästrakten då man tidigare gjort cirka tio. Under året gäller cirka en fjärdedel av affärerna fritidsbostäder, med ett uppsving under sommarhalvåret.

Sedan några veckor tillbaka ser Mosse Lindholm en ljusning. Man får in fler objekt och har bokade visningar.

– Visningar garanterar förstås inte att vi säljer något, och antalet köpslut har minskat. Men det är ju viktigt att vi får in objekt för annars har vi inget att sälja. Har vi stått vid ruinens brant så har vi nu tagit ett stort steg framåt, konstaterar han med en något skämtsam bild.

Knepigt med holmar

Under pandemin gick fastighetsaffärerna på högvarv. Lindholm, med 38 år i branschen, säger att han aldrig varit med om liknande siffror för affärer, omsättning och provision som år 2021.

När fritidsbostäderna tog slut på land köpte folk hus på holmar och flyttade ut för distansjobb under pandemin.

De som nu kanske insett att ölivet inte var något för dem kan vara i en knepig sits.

– Vi får inget sålt på holmar just nu. Fritidsbostäder med bilväg fram går att sälja, till ett rimligt pris förstås.

Köpläge?

Priserna har sjunkit med kanske 10–15 procent. De är egentligen tillbaka på nivån före pandemin, säger Mosse Lindholm.

– I Ekenästrakten kan man nu hitta en stuga på fastlandet med havsstrand för under 300 000 euro.

Ränteläget märks också, åtminstone indirekt. Lindholm säger att läget på övriga bostadsmarknaden också påverkar omsättningen på stugor.

– Folk köper ofta sommarstuga när de säljer något annat, till exempel en bostad de ärvt. Det blir en dominoeffekt. Fem fastighetsaffärer kan hänga på att den första affären i kedjan blir av. Är det stilla på andra fronter påverkar det också fritidsbostäderna.

”Ryssen som fick fnatt”, som Lindholm beskriver Putin, hjälper ju inte heller bostadsmarknaden med den osäkerhet han skapat.

Att börserna har sjunkit bidrar också, konstaterar han. Potentiella fastighetsköpare som sitter på aktier och fonder avvaktar.

