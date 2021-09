Drygt 30-årig man dog i polishäktet

En ung man dog i polisens häkte i Raumo under lördagen, meddelar Polisinrättningen i Sydvästra Finland. Den drygt 30-åriga mannen hittades livlös i sin cell strax efter middagstid. Trots polis- och ambulanspersonalens återupplivningsförsök kunde mannen inte räddas. Han hade förts in till häktet under förmiddagen.…