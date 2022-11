Dödsolyckan i Euraåminne: Polisen ber långtradarchaufför att ta kontakt

Polisen i sydvästra Finland utreder ett fall där en personbil krockade med en mötande långtradare på riksväg 8 i Euraåminne i fredags (4.11). Personbilföraren dog i olyckan.

Nu vill polisen få tag på den person som körde en annan fordonskombination på riksåttan vid händelsetidpunkten.

Den omkomna personen körde en mörkblå Mercedes-Benz E-klass som tagits i bruk år 2003. Kring klockan 14 körde föraren i riktning mot Björneborg.

Framför personbilen körde en fordonskombination, vars dragfordon var en Volvo FH4-lastbil med mörkgrå förarhytt. Dragbilen hade ett växelflak och krokmekanism för att kunna plocka med flak eller containrar. På släpet fanns två flak. Fordonskombinationen körde i samma riktning som personbilen.

Vad hände innan olyckan?

Polisen ber nu fordonskombinationens chaufför att ta kontakt med polisen för att ta del i förundersökningen, så att polisen kan få en helhetsbild av vad som föranledde krocken. Chauffören misstänks inte för brott.

Personen ombeds ta kontakt med Polisinrättningen i Sydvästra Finland antingen per telefon till numret 0295-417259, per mejl till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller via WhatsApp- eller textmeddelande till numret 050-4117655.

Dela artikeln