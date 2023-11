Det lögnbaserade systemet – ”Ryssland förfaller moraliskt och ekonomiskt till ett jättelikt Nordkorea!”

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I Michail Sjisjkins bok om Ryssland finns det ett helt kapitel om den ryska lögnen. Under de senaste dagarna har vi fått nya – och ytterst obehagliga – belägg för Putin-systemets systematiska ljugande.

Putins pressekreterare Dmitrij Sergejevitj Peskov har figurerat i internationell och inhemsk media, med det ena mera huvudlösa påståendet efter det andra. Många som följer internationell politik upplever den allvarligt bristande sanningshalten som ett besvärligt hinder. Det skapar inte det förtroende en – eventuellt före detta – stormakt behövde och som det internationella systemet också kräver. Ryssland förfaller moraliskt och ekonomiskt till ett jättelikt Nordkorea!

Under hela kriget i Ukraina har Peskovs uttalanden för det mesta visat sig vara rena lögnen. När Peskov nu förnekar ryska myndigheters inblandning i transporten av utvalda flyktingar till den finska gränsen kommer lögnerna direkt från Kreml och det ryska presidentämbetets centralpunkt.

Den ryska gränslagstiftningen säger entydigt att man för att komma in på gränsområdet måste ha det som i vardaglig ryska går under benämningen propuska – tillstånd att komma in. Det kan handla om ett ämbetsverk eller en institution, men det gäller alldeles säkert gränsområdet.

Alla asylsökandena som nu försöker korsa vår gräns utan tillräckliga resedokument har alltså forslats till gränsövergången av den ansvariga ryska gränsmyndigheten, som lyder under FSB – Federalnaja sluzjba bezopasnosti Rossijskoj Federatsii, alltså den ryska federationens federala säkerhetstjänst. Att det är FSB som ansvarar för gränsbevakningen och därför också ansvarar för gränszonen är ett sovjetiskt arv.

Den ryska gränszonen är intressant eftersom det enligt rysk lag är förbjudet för utländska medborgare att vistas sig i zonen utan att först ha blivit granskade av myndigheten vid en kontrollplats. För att få komma in i zonen måste man alltså ha behövliga resedokument. Detta har Ryssland alltid hållit väldigt noggrann koll på. Undantag kan det förekomma, men de bygger på att man mutar gränsbevakningen.

Misstankarna för att det som nu sker är systematiskt väcktes genast. Ryssland kommenterade ingenting officiellt på en vecka. Sen kom måndagen den 20 november när Dmitrij Peskov åter igen höll presskonferens – och förstås blånekade någon som helst inblandning.

Både ögonvittnesuppgifter och de finländska gränsbevakningstjänstemännen vid gränsen berättade en helt annan historia.

Peskovs uttalanden kan alltså likställas med propaganda, och propagandan ljuger.

Propaganda är ryssarna bekanta med och har under årtionden till och med utvecklat ett särskilt begrepp för ämnet, vranyo.

I litteraturen beskrivs begreppet ur rysk synvinkel med innebörden ”Vi ljuger av nödvändighet. Vi ljuger när det passar. Och vi ljuger för att hålla oss i form.”

Vranyo beskriver alltså rätt bra den nu pågående hybridpåverkan och det som Ryssland med president Putin i spetsen hållit på med i åratal. Ett system, ett statsmaskineri och ett land som bygger på vranyo – ett lögnbaserat system.

Detta är viktigt att komma ihåg i diskussionen om stängningen av våra gränser, vare sig de sker helt eller delvis de närmsta dagarna. Hos oss bygger inte systemet på lögner – vi har ett regelbaserat system, och en fungerande rättsstat i bakgrunden.

Låt oss värna om det systemet.

