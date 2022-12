Det har blivit smidigare att ansöka om förtursskyltar till skärgårdsfärjorna

NTM-centralen har nyligen öppnat en e-tjänst för ansökningar om förkörsrätt till landsvägsfärjorna. Tidigare har alla ansökningar gjorts med utskrivna pappersblanketter eller per e-post, men nu går det att ansöka om förtusrsskyltar också elektroniskt genom att logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Det går fortfarande att lämna in ansökan också med utskriven blankett per brevpost eller per e-post.

Enklare och tydligare

Den nya elektroniska ansökan ska vara både enklare och tydligare att fylla i och det är lätt att bifoga bilagor till ansökan. När ansökan skickats får kunden ett automatiskt kvitto på att ansökan mottagits.

Köläget för behandlingen av ansökningarna har blivit bättre sedan sommaren då personalbristen orsakade långa behandlingstider på upp till fyra månader. Nu är behandlingstiden nere i 1–2 månader, vilket är det normala.

