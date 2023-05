Det här är vad som gör en mysig terassäsong – kolla in de kommande sommarkvällarnas evenemang

ANNONS

Den till stadsbornas trivsel dedikerade uteserveringen vid Domkyrkan inleder sin sommarsäsong igen fre 12.5. De kulturella faktorerna och programproducenterna skapar ur det samhälleliga området ett mångsidigt ställe för möten av alla de slag, där besökarna kan njuta av levande musik, frågesporter och t.o.m. en porträttateljé. Under öppningsfredagen uppträder Mira Luoti, känd från PMMP, på området.

Den i stadens hjärta levande uteserveringen vid Domkyrkan återkommer för en ny sommarsäsong med ett uppdaterat programutbud. Fina smaker och en intressant restaurangvärld består, och för firande av sommardagarna har man nu lagt till ett flertal kulturevenemang.

De veckoliga evenemangsserierna koncentreras inte endast till helgerna, utan har nu utvidgats till att allt mer utspritt också glädja vardagskvällarna.

”Alla våra evenemang är avgiftsfria, precis som de varit innan. Det är viktigt att kunna uppleva vardagliga kulturstunder med låg tröskel”, tänker Samuli Pasanen som driver den gemensamma uteserveringen.

Pop-spelningar med bubblande stämning och tävling om bästa Åbo-kunskapen

Som nyheter under den kommande sommaren hänför de veckoliga evenemangsserierna, som väcker liv i sommarveckorna redan under vardagarna.

Under måndagskvällarna tävlas det hela sommaren igenom om bästa Åbo-kunskapen i den nya Turku 10/10 – frågesportsserien. Frågesporten leds av kulturpåverkaren och artisten Chydeone från Åbo.

På tisdagskvällarna ljuder klara popmelodier från mångsidiga konserter med levande musik, på vilka artistutbudet är varierande.

”Vi är särskilt entusiastiska inför den kommande sommarens live-kvällar på tisdagarna. Det utlovas mångsidig och kvalitativ pop-musik med en bubblig och lätt sommarstämning”, berättar tisdagskonserternas producent Antti Yli-Halla.

”Kultur berör människor och därför finns vi till”

Onsdagsjazzen, som redan hunnit utvecklas till en tradition, fortsätter i den kommande sommarens utbud. I Flame Jazz Summer Live – konsertserien, som genomförs av Jazz City Turku rf, letar man efter det musikaliska uttryckets många former och låter sig föras med i rytmernas svängar. Varje onsdag stiger aktuella, inhemska artister upp på paviljongscenen för dessa avgiftsfria jazz-konserter.

Det samhälleliga ”görandet” är en betydande del av uteserveringens anda

I parkområdet som inramar åstranden sprids under sommarens gång rumslig konst under ledning av fotografen Vesa Aaltonen, som också bjuder in stadsborna för att låta ta sina porträtt i hans porträttateljé. I parken kommer det också att finnas till påseende Aaltonens tolkningar av Johan Jakob Reinbergs stadsbilder från 1800-talet.

Det samhälleliga görandet vid Domkyrkans uteservering består under sommaren av stadsodling, lopptorg, gårdsspel och midsommarens firande i staden. För barnfamiljerna håller man på att planera ett eget program, som genomförs i samarbete med Åbo stad och kulturs spetsprojekt.

Skåla för sommaren

Dryckesentusiasterna och de som längtar efter smakupplevelser blir bortskämda med framför allt två dryckesfestivaler.

Under helgen 16–17.6 kan man uppleva vinets mångsidiga nyanser under Domkyrkans uteserverings Viinipuisto-evenemang.

Turku Craft Beer Park- evenemanget med små bryggerier som koncentrerar sig på smakliga och moderna öl, ordnas redan för tredje gången 13-15.7.

Öppningen av Domkyrkans uteservering: Öppningshelg 12-14.5. Mira Luoti uppträder fre kväll. Återkommande evenemang under hela sommarsäsongen 12.5-20.8.2023: Varje måndag Turku 10/10- frågesport 19.00

Varje tisdag live-föreställningar fyllda med popmusik 19.00

Varje onsdag Flame Jazz Summer Live 18.00

Varje torsdag DJ-spelning 17-22 Dryckesfestivaler: 16-17 juni Viinipuisto-evenemanget som är tillägnat provsmakning av viner

13-15 juli Turku Craft Beer Park evenemang för mindre bryggerier För närmare programinformation, kolla in www.kirkkopuistonterassi.com samt @kirkkopuistonterassi på Instagram och Facebook.

