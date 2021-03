Det finns annat än festivaler — var är nyanserna?

Debatten kring den kommande sommaren sammankomster betecknas av festivalernas ekonomiska utmaningar. De målas upp bilder av tiotusentals människor som varken bryr sig om sig själv eller om sina medmänniskor hälsa och som kommer till festivalerna hämningslöst pustande ut virusbakterier. Man beskriver den förstundande döden för upplevelseindustrin. Den här bilden målar debatten på våra näthinnor. Diskussionen är onyanserad och man ser inte skillnader på en jätte festival och på en konsert i Skärgårdsmuseet i Näsby där 40 personer sitter på sina platser och lyssnar på en konsert.



Det finns omkring 900 hembygdsföreningar i Finland av vilka de flesta vill arrangeria sina hembygdsfester under sommarmånaderna. Det betyder ca 75 hembygdsfester varje veckoslut under sommarmånaderna. De skall resas midsommarstänger och ordnas småskaliga konserter och öppnas utställningar. Det planläggs små seminarier med 50 deltagare. Skall allting nyanslöst förbjudas?



Klart att det är otroligt viktigt att vi följer statsrådets bestämmelser , THL´s och regionala myndigheters direktiv och rekommendationer . Likaväl är det irriterande att höra detta onyanserade festivalsnack. Då det verkar som om det inte skulle finnas andra möten där människor vill träffas och där kulturupplevelser erbjuds och upplevs.

Som arrangör av Korpo Sea Jazz ”festivalen” känns det inte alls bra. I sommarens plan ingår under fem dagar 16 tillfällen att lyssna på musik, elva i Korpo, tre i Nagu, ett i Houtskär och ett på Aspö.



Alla dessa 16 konserter i olika utrymmen och fyra av dem utomhus. Publikmängden historiskt mellan 40 och 190 personer per konsert med undantag för den 3 timmar långa utomhusjazzen på terrassen i Skärgårdscentrum Korpoström där publiken kommer och går och kan kanske totalt röra sig närmare 500 personer.

Begreppet festivalpublik har dessvärre också oberättigat fått en negativ klang. Publiken kommer till Korpo Sea Jazz konserterna tack vara innehållet. De har vi belägg på baserat på den enkätundersökning som Svenska Kulturfonden gjorde för ett antal år sedan. Vi har ingen ”festivalpublik”, vi har en konsertpublik. Vi har ingen kringverksamhet varför vi totalt saknar en sk. festivalsvans. Korpo Sea Jazz är lite tråkig med avsikt just för att hålla borta festivalernas avigsidor.

Föreningen bakom Korpo Sea Jazz, Korpo Jazz rf arrangerar också en annan ”festival” vid namn Sibelius i Korpo. Här har publiken inte heller tillsvidare dansat på borden!

Som ordförande för Korpo Jazz rf ser jag självallet med bekymmer på den inkommande sommaren och coronaläget samt bestämmelser och rådande direktiv. Som privatperson är jag likaväl betydligt mer upptagen av det ohyggliga att en hel yrkeskår under över ett års tid har varit förbjuden att utöva sitt yrke.



Musiker, skådespelare och andra scenkonstnärer är inte billiga för staten att utbilda. Det är meningen att de som utbildats till yrkesmusiker vid Sibelius Akademin eller något av landets konservatorier skall leva på att komponera, spela och arrangera musik. Komponera och arrangera kan man göra men varför om musiken aldrig får framföras.



Musiker och andra uppträdande artister skall inte behöva söka arbete inom byggnadsbranschen eller i något lager, de kan knappast söka ekonomidirektörstjänster och vi får hoppas att de inte ges möjlighet att börja konstruera den nya bron vid Hessundet. Hur skulle det vara om alla med ekonomutbildning skulle måsta söka jobb som skogsmaskinsförare. Hur skulle allmänheten ha reagerat och byggbranschen skulle ha förbjudits att fortsätta verksamheten eller om kirurger, journalister eller busschaufförer skulle ha förbjudits att utöva sitt yrke under ett år.



Vi har en regering som är uppbyggd av de kulturvänliga partierna, Gröna, Vänstern, Sossarna och SFP men det onyanserade direktiven får en att betvivla. Varför har en restaurang i Helsingfors kunnat spela musik via sitt högtalarsystem för sina 90 restauranggäster men bara ha rätt att ta in 30 personer om de haft en jazzduo i ett hörn. Var är logiken? Jag vågar påstå att om 90 personer kommer för att lyssna på duon blir den eventuella risken för corona-smittning betydligt lägre än vid den normala restaurangkvällen. Hög tid att låta musiker och skådespelare få tillbaka sin rätt att utöva sitt yrke och om inte så måste deras ekonomi tryggas på sätt eller annat och de missade intäkterna ersättas också retroaktivt. I skrivande stund ser de ekonomisk förutsättningarna inte bra ut.

Emotser mera nyanserade föreskrifter till sommaren så det blir möjligt att njuta av såväl småskalig jazz som av hembygdsföreningarnas sommarfester. Emotser rätten att betala Korpo Sea Jazz och Sibelius i Korpo musikerna arvoden. De behöver intäkterna och publiken behöver konstupplevelser!

