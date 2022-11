Det börjar bli bråttom att hitta nya lokaler för Hangö museum till stadens jubileum 2024 – Smörmagasinet tillbaka som ett av flera alternativ

I tiotals år har Hangö museum mer eller mindre aktivt letat efter nya lokaler.

Museet har blivit erbjudna lokaler i den gamla margarinfabriken vid Drottningberg i Östra hamnen och i Mannerfabrikens kontorsvinge vid Långgatan ett litet stycke från centrum. Men man diskuterar också ett nybygge.

Dessutom har man dammat av planerna på att flytta museet till Smörmagasinet – en byggnad från början av 1900-talet som ligger ute på piren i Västra hamnen.

Laura Lotta Andersson, numera museichef, kom från Åbo till Hangö år 2008 då hon fick anställning som amanuens på Hangö museum.

– Då var Smörmagasinet på tapeten. Men på grund av de nya EU-direktiven om hur man får röra sig på hamnområdet ansågs Smörmagasinet olämpligt, minns hon.

Stockmagasinet ratades

Museet började leta efter nya lokaler igen 2010–2011. Då var den så kallade Granitborgen i Östra hamnen aktuell. Frågan var om staden skulle köpa byggnaden av Senatsfastigheter eller om någon utomstående skulle köpa och ha staden som hyresgäst.

– Det var ett dyrt alternativ eftersom det hade krävts en stor renovering.

Hösten 2013 seglade det så kallade stockmagasinet mittemot det nuvarande museet upp som en lokal som skulle komplettera det nuvarande museet.

– Det skulle ha varit ganska smått och hade krävt någon slags gång mellan byggnaderna. En sådan skulle ha brutit av det populära promenadstråket genom parken. Också det var ett dyrt alternativ eftersom stockmagasinet saknar isolering.

Kristoffer Nöjd Hangö museum må vara charmigt, men det är för litet och opraktiskt.

Under förra fullmäktigeperioden tog museet upp frågan igen. En arbetsgrupp av bland annat nämndmedlemmar tillsattes. Man funderade på hur många kvadrat museet skulle behöva, var det ska finnas och vad som ska finnas i museet.

– Vi tittade på olika alternativ och olika aktörer började ta kontakt och erbjuda lokaler till oss. Det har funnits pengar för museet i budgeten tidigare också men investeringsbeslutet har flyttats framåt. Nu försöker vi få ett beslut om huruvida det är okej att vi får nya lokaler eller inte.

Jubileum närmar sig

Under budgetförhandlingarna förra hösten kom SFP med en kläm om att frågan ska lösas inför stadens 150-årsjubileum 2024.

Och ett museum skulle behövas.

– Just nu förfogar vi över 100 kvadratmeter utställningsyta. Det räcker för en temautställning, men inget mer. En av de vanligaste frågorna är ”Var hittar vi någonting om Hangös historia?” och ”Är det här allting som finns att se?”, belyser Andersson.

– Det har hänt så mycket i Hangö under århundradenas lopp. Hangö har varit en föregångare på många plan inom sjöfart, export och fiske till exempel. Utöver det finns stadens krigshistoria.

Med andra ord: En bestående eller, som man själva kallar det, fast utställning om Hangös historia är högst på önskelistan. Det skulle också behövas ett rum där man kan ordna verkstäder för till exempel skolgrupper eller hålla föredrag.

– Det är inte samma sak om man inte har utställningen bredvid sig.

Öppen för båda alternativen

Andersson säger att det också är svårt att marknadsföra museet när man som i dag byter utställning en gång om året.

– Vi får mycket ros för våra temautställningar också men det finns alltid de som tycker att temat inte intresserar. Grupper är mest intresserade av allmän Hangöhistoria. Vi har en fin utställningssal men den är för liten. Och byggnaden är het på sommaren och kall på vintern.

Andersson har bekantat sig både med lokalerna på Drottningberg och på Manners fabrik. Hon säger att hon ser fördelar med båda alternativen.

– Jag är öppen för båda alternativen. Båda är betydligt bättre än nuläget. Men det underlättar vårt arbete om vi får så mycket som möjligt under samma tak.

– Man har frågat sig om Manner ligger för långt borta. Men det börjar hända mer på den Norra sidan nu, till exempel etablerar sig S-market där. Största delen av Hangöborna bor på Norra sidan och vi är ett museum både för Hangöbor och för turister.

Vi har hittat så många pärlor i våra samlingar som vi vill visa upp. museichef Laura Lotta Andersson

Hangö museum har långt över 13 000 numrerade föremål och flera av dem skulle komma mer till sin rätt i större salar.

Man kommer oberoende inte att kunna ta hem alla föremål från samlingsmagasinet Leira i Ekenäs.

– Meningen är att alla ska kunna visa upp sina samlingar där. Vi har ett bra samarbete med Leira.

Enligt Andersson har hyresvärdarna både på Drottningberg och på Manner sagt att de kan ha lokalerna klara för museet om ungefär ett år.

– Men det tar tid att bygga upp en utställning också. Om vi får ett beslut om flytten under detta år så kan vi öppna under jubileumsåret 2024. Det skulle vara en stor sak för mig och mina föregångare. Hela personalen har väntat på detta. Vi har hittat så många pärlor i våra samlingar som vi vill visa upp. Vi vill förnya hela vårt sätt att arbeta. Vi vill få in mer aktiviteter och få folk att delta i vår verksamhet och komma med idéer. Hangöborna är värda ett ordentligt museum.

Politiker vill inte ta ställning än

Flera politiker i Hangö har bekantat sig med lokalerna. SDP:aren Aila Pääkkö som är fullmäktiges ordförande har besökt lokalerna på Drottningberg.

– Jag fick en väldigt positiv bild av dem. De verkar ändamålsenliga. De ligger vid stranden där turisterna rör sig och nära övrig service. Men jag hörde också att Manners lokaler skulle fungera bra. Men det skulle också vara bra med ett nyare alternativ. Som fullmäktiges ordförande ser jag det som viktigt att museet får nya lokaler till 150-årsjubileet.

Nappa på erbjudandena, bygga nytt eller flytta till Smörmagasinet?

Stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm, SFP, anser att ärendet är ofullbordat och vill inte ta ställning till något av alternativen.

– Vi har två goda alternativ med lite skillnad i dimensioner. Vi ska titta på lokaler ännu. Det finns också de som tycker att man borde bygga nytt helt och hållet. Nu har också Smörmagasinet kastats fram som alternativ. Det skulle vara stadens egen fastighet via det av staden ägda hamnbolaget. Vi får se hur långt vi kommer med frågan nu. Under budgetbehandlingen blir vi klokare.

”Det är inte upp till mig”

Tapio Manner som är styrelseordförande i Mannerin Konepaja vill ogärna kommentera frågan desto mer eftersom han anser att det är en halvfärdig sak.

Han berättar ändå att man planerar koncentrera sin verksamhet på det befintliga fabriksområdet eftersom man inte har behov av lika många kvadratmeter kontorsyta som tidigare.

– Vi har 1 600 kvadratmeter att bjuda ut. Men den blivande hyresgästen kan välja 10 kvadrat eller 1 600 enligt sina behov. Jag är väldigt Hangöfrälst och det skulle vara en fin sak att få museet hit. Men det är inte upp till mig. Det är fullmäktige som slår fast budgeten.

