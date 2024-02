Därför skakade det mer än vanligt i Pargas i dag

Den som reagerade på starkare vibrationer än vanligt i samband med spräningen vid Nordkalks dagbrott i Pargas strax innan klockan 14 på torsdagen hade helt rätt.

De starkare skakningarna berodde på att man undantagsvis sprängde i centrumändan av dagbrottet.

Nordkalk hade meddelat per sms under onsdagen om den avvikande sprängningen till de som beställt meddelanden via tjänsten.

Det går att beställa sms-notifikationer om avvikande spräningar vid Nordkalk via bolagets webbplats. För Pargas del kan man beställa meddelanden via detta formulär.

Dela artikeln