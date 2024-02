Därför är spårvägen olönsam

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Spårvagn i Åbo. Fölibroschyren för vintern 23/24 och en titt på bussarna ger orsaken till att spårvägen beräknats vara olönsam. Busslinjerna från och till Kråkkärret betjänar främst arbetsresor och går till Pansio, Perno, Reso, S:t Karins etc. Dessutom är det bussföbindelser (via bussbyte) från Kråkkärret till studentbyn och Kärsämäki, samt norrut via Svalberga till Ravattula, det nya industriområdet i Tuulissuo, och Lundo.

Linjerna 90 och 91 går från Kråkkärret till Pansio via Uittamo, alltså söderut från Kråkkärret och inte alls som spårvägen. Linjerna 32, 42 och 93 går till Pansio via torget, och 42 går till Perno via torget. Men spårvägen ska inte fortsätta till Perno, Pansio eller Reso, utan i stället till hamnen. Därmed betjänar den bara en del av arbetsresan och framtvingar extra byte från spårvagn till buss vid torget.

Observera att bussarna redan nu går mycket snabbt från Kråkkärret till torget längs alternativa rutter, vilka betjänar stadsbor på olika områden, längs Littoisvägen, Kalevavägen och Lemminkäinengatan. Endast en enda av dessa olika rutter skulle ersättas av spårvägen.

Det finns få arbetsplatser i Kråkkärret. Detta betyder att spårvagnen skulle gå nästan tom på morgonen i retur från torget till Kråkkärret, och nästan tom på eftermiddagen och kvällen från Kråkkärret till torget.

Jag kollade nyligen av nyfikenhet passagerarmängden i motsvarande bussar. Mycket riktigt! Inte många pinnar ombord åt fel håll i rusningstid på de ”i rusningstid överfulla Kråkkärrsbussarna”.

I Tammerfors, där både Lielahti och Hervanta är centrum både för boende och för företag, fylls spårvagnen i båda riktningarna på morgon och eftermiddag, då folk åker till och från jobbet i Hervanta/Lielahti. I Hervanta bor dessutom studenterna. Åbos spårväg går varken till studentbyn eller till dess filial i Harittu.

Passagerarunderlaget i Åbo för spårvägen är och förblir minimalt jämfört med Tammerfors.

Det nybyggda hamnområdet har i princip samma problem som Kråkkärret.

Där byggs bostäder, men ytterst få nya arbetsplatser.

Folk som bor i hamnområdet jobbar i Pansio, Perno, Reso, Kärsämäki, S:t Karins etc.

En del kan visserligen tänkas åka med spårvagn från hamnen på jobb till centrum, sjukhusen, universiteten och Kuppis. Cykelavståndet längs Aura ås strand är dock perfekt.

Men tyvärr bor största delen av de som jobbar på arbetsplatserna runt Kuppis någon annanstans än i hamnområdet, centrum och Kråkkärret. De bor i Kuppis (!), Suikkila, Varvsstranden (på fel sida av åmynningen), Runosbacken, Uittamo, Skansen, S:t Karins, Hirvensalo, Ilpois, Ispois, Petrelius, Hammarbacken, Harittu och Hallis. Och i studentbyn.

Ingen av dessa kommer att åka spårvagn till jobbet. Men alla får nöjet att vara med och betala.

Jarl Ahlbeck

