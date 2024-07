Dagens sprängbrytning i dagbrottet i Pargas kan låta och kännas annorlunda

Nordkalk har meddelat om att man i dag, tisdagen den 30 juli, kommer att spränga i centrumändan av dagbrottet i Pargas. Det kan bland annat föra med sig att skakningar och ljud märks av mer än vanligt i Pargas centrum.

Tisdagens sprängning sker klockan 13.45.

Nordkalk informerade enligt sedvanlig praxis per sms under tisdagsmorgonen om den avvikande sprängningen. Det går att beställa sms-notifikationer om avvikande sprängningar vid Nordkalk via bolagets webbplats. För Pargas del kan man beställa meddelanden via detta formulär.

