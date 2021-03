Coronaläget i Åbo: 80 procent av fallen är av brittiska varianten – under 70-åringar får ännu vänta på vaccin

Coronaläget i Åbo är fortsatt svårt, informerar Åbo stad. Incidensen är just nu 403 fall per 100 000 invånare under två veckors tid. Totalt 354 coronavirusfall uppdagades i Åbo förra veckan. Läget med de internationella utbytesstuderandena håller på att lugna ner sig. Studerandena coronatestas ännu…