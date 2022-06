Cocktails, champagne och solsken eller bara häng med vänner – här är barerna med Åbos bästa utsikt

Sol, värme och längtan efter en god, kvalitativ cocktail eller bubbel och trevligt umgänge.

Det söker Åbobor och turister då de besöker stans tre takbarer.



Lockbetet nummer ett är förstås utsikten. Domkyrkan är ett givet landmärke som kan ses från taken liksom bland annat Salutorget, Vårdberget, ån, Mikaelskyrkan, Meyer Turkus kranar, moderna nybyggen i Kuppis, havet, Runsala…



Alla takbarer i Åbo finns i anslutning till större helheter, även om de har helt egna koncept. I Finland är sommaren kort – samtidigt som längtan efter att få sitta ute på terrasser är stor också på våren och hösten.

Annina Suominen Skål! Walo Rooftop Bar var Åbos första takbar. Den är ännu den största av sitt slag i stan.

Walo Rooftop Bar öppnade år 2019 på toppen av Wiklundhuset, med Original Hotel Sokos Wiklund och restauranger under sig. Åbos första takbar togs emot med stor entusiasm av invånare och turister.



Trots det är det inte förrän nu som man kan börjar uppleva ett normalläge – förstås på grund av coronapandemin, konstaterar restaurangchef Juho Pietilä.



– Men min uppfattning är att Åboborna tog emot oss med glädje då vi öppnade. Alla kom hit och fotograferade utsikten. Nu hoppas vi på en bra sommar då allt börjar vara klart i Wiklundhuset, och snart är Salutorget klart vilket gör utsikten över torget ännu finare, säger Pietilä.

Arkiv/Robin Sjöstrand Soligt väder lockar ut folket.

I hörnet bredvid ligger det nyaste tillskottet bland takbarerna: Börs Katto Rooftop Bar som öppnade i höstas. Baren hör också till en större helhet med hotell Scandic Hamburger Börs och restauranger under sig – och utsikten är lika spännande som grannens.



Det här blir Börs Kattos första sommar och förväntningarna är höga. Massvis med folk har redan besökt baren och kollat in utsikten under vintern och våren.



Under våren har nya soffor, bord och stolar placerats ut liksom en bardisk.



Vid den bardisken kommer många fantasifulla cocktails att blandas i sommar.



– Kunderna vill veta vilka ingredienser som finns i drinkarna i dag. De vill gärna att det är hög kvalitet på dem, säger restaurangchef Mikko Henriksson.

Annina Suominen Mikko Henriksson.

På Börs Katto finns det alltid sex cocktails på listan. Då ÅU besöker baren finns lockande namn som Whiskey Smash, Bay Wine, Calcutta och Smuggler nerskrivna.



Även på Walo är specialiteten drinkar. Här finns sex cocktails och tre mocktails, alltså drinkar utan alkohol. Deras drinklista byts ut minst fyra gånger i året.



Drinkarna är kundernas absoluta favoriter att beställa, bekräftar också Pietilä. Här har vi namn som Walo Raspberry Mule, Basil Smash och Sweet Wallbanger.

En bit bort hittas Kuppis Rooftop Bar

Annina Suominen Hela upplevelsen är viktig då kunden besöker en takbar, säger Janina Selin, ursprungligen från Pargas och restaurangchef på Sokos Hotel Kupittaa i Kuppis. Kuppis Rooftop Bar hittas ovanpå Sokos Hotel Kupittaa invid tågstationen, kring två kilometer från Åbo centrum.

Priset för drinkarna varierar mellan ungefär åtta och tretton euro på Åbos tre takbarer.



Många betalar gärna lite mera för en drink då själva upplevelsen också är viktig på en takbar. Det konstaterar Janina Selin, restaurangchef på Original Sokos Hotel Kupittaa i Kuppis.



Där finns takbaren som öppnade efter Walo och som hör till samma koncern, Turun Osuuskauppa. Baren håller nu öppet sin tredje sommar.

Annina Suominen Läckert med ananas.



Här finns tio cocktails och tre mocktails på en lista som byts ut med jämna mellanrum, med namn som Pineapple Mule, Smashing Basil Punsch, Daiquiri och Ginger Ninja.



– Kunderna kommer hit för upplevelsen och det är cocktails som kunderna är ute efter. Skumpa och champagne går också åt. Om man vill se ut över Åbo så är det här bästa utsikten. Här ser man hur Åbo ser ut på riktigt, säger Selin.

Och utsikten är hisnande även här, med lite andra vyer då baren ligger invid Kuppis tågstation, knappa två kilometer från Salutorget.



– Det är roligt att folk hittar hit och att kunderna vågar röra på sig igen efter coronan. Kommer man med tåg från Helsingfors så är man direkt hos oss utan att behöva gå ut. Vi har en jätterolig sommar framför oss. Själva området är spännande och modernt med Åbo universitetscentralsjukhus och många nybyggen, här rör sig allt från forskare och läkare till studerande, säger Selin.

Annina Suominen En mojitodrink smakar bra i solen, här på Börs Katto.

”Vi gillar takbarer”

Åboborna Wilma Raja och Laura Fröjdö (bilden högst upp) har anledning att fira – en solig majeftermiddag har Raja just hållit en viktig presentation som hör till studierna. I och med den är hon nästan färdig specialisttandläkare.



Raja höll en presentation på Fyrsjukhuset, där de båda tillbringar sina vardagar. Efteråt bestämde de sig för att komma till Kuppis Rooftop Bar.



– Vi ser den här baren från Fyrsjukhuset varje dag. Nu är det första gången vi är här, säger Fröjdö som dricker en Coca-cola light.

– Det är riktigt tandläkarvänligt, skojar Fröjdö som också ska bli specialisttandläkare.

Raja dricker ett glas iskall Prosecco.



De studerar och arbetar hårt på vardagarna och går sällan på barer. Den här dagen är det en afterwork som gäller, sedan ska de båda hem igen.



Umgänget är den största orsaken till att de går på barer – men de tycker att Kuppis Rooftop Bar är mycket trivsam med bra utsikt. Och solen värmer härligt!

Annina Suominen Toni Nyman och Viktoria Forsberg.

Toni Nyman och Viktoria Forsberg ska bli tradenomer, de studerar vid Novia för fjärde året i rad och bor i Åbo. En särdeles varm aprileftermiddag passade de på att besöka Börs Katto för första gången.



Bra utsikt, lite mindre än Walo Rooftop Bar och det är trevligt med takterrasser på sommaren, tycker de.

Då det gäller priser tycker Nyman att ölen var billigare än han trodde att den skulle vara. Han dricker en Aura, 0,4 liter för 7,30 euro.



Forsberg tycker att priserna för drinkar och vin är standard för en plats som denna. Hon dricker ett glas med 16 centiliter vitt vin för 14 euro.

Annina Suominen Besök från S:t Karins. Maarit Rauman, Minna Santanen och Päivi Andola.

Maarit Rauman, Minna Santanen och Päivi Andola är ett gäng glada kvinnor från S:t Karins. De har lärt känna varandra på en gymnastiktimme som de brukar gå på.



– Men där hinner vi inte prata eller umgås. Dessutom är det trevligt att få gå ut och klä upp sig, säger de.

En kväll i april besöker de Börs Katto. Att man ser mycket och långt över stan är viktigt för dem då de går på en takbar.



Grannen Walo Rooftop Bar har de besökt många gånger men de vill inte jämföra barerna. Båda två är bra, tycker de. Kvällens dryck är skumpa, en perfekt sommardryck.



Dessutom var de nyfikna på takbarens nya möbler och ville få lite efterlängtad sol.

Annina Suominen Minna Karhu med Noel Karhu.

Minna Karhu sitter på Walo Rooftop Bar med sonen Noel Karhu.



I dag är hon chaufför och dricker en mocktail med färska hallon. Sonen dricker samma dryck, fast med en skvätt vodka. Båda två tycker att dryckerna smakar gott och fräscht.



Minna Karhu har varit på Walo många gånger och i dag ville hon bjuda med sin son som just fyllt 18. Noel Karhu är här för första gången och hyllar vyerna.



Minna Karhu saknar ingenting på Walo, och tycker att det är ett lyft för hela Åbo att det finns tre takbarer här.



– Utsikten från Kuppis Rooftop Bar gillar jag också, där ser man Domkyrkan från andra sidan.

Annina Suominen Emma Paasonen och Sini Adamsson.

Emma Paasonen och Sini Adamsson som bor i Åbotrakten är på Kuppis Rooftop Bar för första gången.

– Vi var på ett arbetsmöte i närheten och bestämde oss för att gå hit. Vi gillar takbarer, säger de.



En takbars trumfkort är förstås utsikten men Paasonen och Adamsson vill också att det ska finnas bekväma stolar. De gillar de stora äggliknande korgstolarna på Kuppis Rooftop Bar.



Och en cocktail får det gärna vara – kvällens succé är en läckert gul Pineapple Moscow med färsk ananas.

Barerna med utsikt över taken Walo Rooftop Bar Plats: Vid Salutorget i Åbo.

Kundplatser: 160 utomhus, 80 inomhus. Plock ur dryckesutbudet

Prosecco Ruffino Extra dry för 8,90 12 cl eller champagne Nicolas Feuillatte 12 cl 11,90 euro.

Billigaste champagnen som säljs på flaska är G.H. Mumm Cordon Rouge för 89 euro.

6 cocktails, 3 mocktails (indelade i kategorierna sött, surt och fräscht). Kostar mellan 8,90 och 14,50. Kuppis Rooftop Bar Plats: Kuppis, Joukahainengatan 6 nära tågstationen.

Kundplatser: 70 utomhus, 26 inomhus. Plock ur dryckesutbudet

Roseproseccon Divici, 49 euro för en flaska.

Två champagnesorter, den billigaste är Nicolas Feuillatte med 76,90.

10 cocktails, 3 mocktails. Kostar mellan 8,50 och 12. Börs Katto Rooftop Bar Plats: Vid Salutorget i Åbo.

Kundplatser: 100 utomhus, 70 inomhus. Plock ur dryckesutbudet

Billigaste bubblet på flaska är Col de Mez Brut Prosecco och Segura Viudas Organic Cava, båda kostar 49,70 euro.

6 signaturdrinkar som alla kostar 13 euro. Barernas dryckesutbud ändrar med jämna mellanrum.

Dela artikeln