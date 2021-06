Bibliotekssystemet i Pargas och Kimitoön ur bruk på grund av cyberattack

I Finland och de övriga nordiska länderna har bibliotekssystemet Mikromarc utsatts för dataintrång.

Mikromarc, som ägs av Axiell, används också av Blanka-biblioteken i Kimitoön och Pargas. Intrånget riktades mot Axiells servercentral i Oslo, Norge.

I Blankas register finns cirka 7 200 kunder. Enligt den information som Axiell i nuläget gett har inga kunders uppgifter hamnat i fel händer, skriver Blanka på sina hemsidor.

För tillfället är bibliotekssystemet ur bruk och systemleverantören gör sitt bästa för att få det att fungera igen.

Pargas stad och Kimitoöns kommun har anmält fallet till dataskyddsombudsmannen och Cybersäkerhetscentret.

E-tjänsterna fungerar inte

Systemavbrottet har lett till att det inte går att logga in på nätbiblioteket för att se sina egna uppgifter. Det går inte att förlänga lån eller reservera.

Utlåningsautomaterna fungerar inte heller. Det går inte att reservera eller förnya lån, men det går att lämna sina returer på biblioteket. Man kan hämta och låna anlända reservationer.

Det går inte att betala förseningsavgifter eller andra avgifter som lagrats i bibliotekssystemet under avbrottet. Avgifter som samlas på grund av systemavbrottet kommer att strykas när systemet kan användas igen.



Det går inte att logga in i Blankabibliotekens e-tjänster, men e-bokstjänsterna borde fungera om man har loggat in i dem innan avbrottet.

Dela artikeln