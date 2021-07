Bevakningen av globala väderfenomen i media

De senaste veckorna har medierna frossat i rapporteringar om extrema väderlekar i Kanada,USA och Sibirien. Den sk väderbubblan existerade dock inom ett relativt litet område väster om Klippiga Bergen. Öster om KB är det kyligare än normalt för årstiden.

Detta kyliga bälte sträcker/sträckte sig ända till Texas.Inom detta bälte har det förekommit många fall av ”sommar snöfall”. Staden San Francisco i Kalifornien har haft kyligt väder-14-16 C och i Brittiska Kolumbia har Vancouver haft skönt sommarväder kring 21C.

På södra halvklotet, som ju nu har vinter, klagas det över ovanligt kallt väder. The Southern Weather Service,SHWS,varnade för en front med stormvindar,skyfall och snöfall från 12 till 16 juli och prognosen har visat sig stämma.

Söderut uppmättes sä låga temperaturer som -(minus)10c!. Tjugoåriga köldrekord slogs i Van Zylrus och Twee Rivers. Namibia noterade ett julirekord på minus 10 grader i Sandveld, bara en halv grad över Namibias absoluta köldrekord som uppmättes i augusti 1974.

Botswana noterade också rekordlåga temperaturer -7,7C i Tsabong,-6,2C i Werda och -5,6C i Tshane, alla utan tidigare motstycke!



Tvärs över hela Östafrika har kallt väder förorsakat stora skador på odlingarna. Enligt ”Kenyan Meteological Department” startade vintern mycket tidigare än vanligt i år, nämligen redan i maj i stället för normala juli.



En luftmassa från Antarktis har gått in över Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia och Brasilien. Onsdagen den 30 juni 2021 uppmättes extremt låga temperaturer hela vägen från den sydligaste delstaten Rio Grande do Sul till norra Sao Paulo. Brasiliens skördar av sockerrör,majs och kaffe har blivit skadade av det kalla vädret. Den 17 juni rapporterades snö i staden Cordoba i centrala Argentina-första gången på 14 är.



Antarktis noterade -(minus) 81,7 grader C(!!) 17.06.2021. Mätningen gäller Dome Fuji Station.



I Australien skrev ”The Sydney Morning Herald” 10.06 2021 ”Sydney huttrar sig genom den kallaste dagen sedan 1984,medan snön lägger sig över New South Wales”. Också Nya Zeeland har fått rekordmycket snö.



Vi har således ovanligt kallt runt hela södra halvklotet och det tillståndet tycks sammanfalla med det solfläcksminimum som råder nu. Den uppmätta globala medeltemperaturen för juni 2021 ligger 0,01 grader under medeltalet från 1991 till 2020.(www drroyspencer.com/lup-content)

