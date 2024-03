Beslutsfattare, vi kräver ert ansvarstagande

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Gaza. Det här är ett öppet brev till finska riksdags- och regeringspartier, UM, statsministern och presidenten.

Vi har alla sett de enorma kratrarna efter Israels bomber i Gaza. De kan vara 20 meter breda, 10 meter djupa och runt dem samlas inte bara grus. 4 000 ton bestående av byggnadsdelar, sand, möbler, personliga ägodelar, rester av husdjur och människor blir på en sekund kastat åt alla håll. Samma sekund som bomben detoneras bildas ett eldklot med en temperatur på 8 500 grader Celsius.

Lungorna trycks in och lemmar slits bort. Barn är speciellt utsatta, deras kroppar klarar inte en bomb på 900 kg.

Dessa bomber har letat sig söderut över Gazaremsan sedan oktober och faller nu i hög grad över flyktinglägren i Rafah där åtminstone 1,5 miljoner fördrivna människor befinner sig. De lever i tält och har ingen möjlighet att värja sig.

Enligt EuroMed Rights (den människorättsorganisation som även räknar in dem som ligger begravda under rasmassorna) har nu närmare 40 000 människor, varav över 14 000 barn, dödats i ockupationsmaktens vidriga framfart i Gaza. I snitt har cirka 740 barn i veckan dödats sen den 7 oktober förra året. Det är över 100 barn per dag.

Många av dem kommer aldrig kunna identifieras på grund av den totala ödeläggelsen av vävnad dessa bomber utsätter en människokropp för.

Den, enligt FN, kontrollerade utsvältningen som apartheidstaten Israel i tillägg utför mot befolkningen i Gaza är ytterligare ett vapen, men med något mer utdraget resultat. Israels regering och civila i Israel blockerar aktivt hjälpsändningar som står på gränsen in i det svältande Gaza, som varit under olaglig blockad sedan 2006. Det går knappt att få in någon humanitär hjälp landvägen, men från luften finns det möjligheter. Till exempel Jordanien organiserar airdrops över Gaza, Finland måste gå med och finansiera detta.

Enligt Amnesty, och många människorättsorganisationer med dem, har Israel sedan 1967 utfört apartheid mot palestinier i Israel, på Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza.

Ofantligt många brott mot folkrätten har rapporterats, ofantligt många brott kommer förmodligen aldrig komma upp till ytan. Det som sker och har skett på dessa platser är brott mot mänskligheten och internationell lag. Det rör hela mänskligheten. Vi förblir alla skyldiga

om vi inte aktivt handlar för att stoppa det.

Det har gjorts förut från finländskt håll. Apartheidstaten Sydafrika blev under sin tid effektivt sanktionerad och bojkottad med bland annat vapenembargo och sanktioner. Finland har infört sanktioner och vapenembargo mot till exempel Irak, Nordkorea och Ryssland, det är

på tiden att även sanktionera Israel.

The International Court of Justice, ICJ, som redan i slutet av januari fastslog att man på rimliga grunder kan befara att Israel nu utför folkmord mot palestinier, har ingen verkställande makt att ålägga världens länder att införa globala sanktioner mot Israel. Israel

har sedan ICJ:s uttalanden och uppmaningar, bland annat om att sluta utföra folkmord och släppa in humanitär hjälp till Gaza, brutit mot samtliga punkter på listan över uppmaningar.

Det är nu upp till varje enskilt land att ta sitt juridiska och, framförallt, moraliska förnuft till fånga. Vilka är vi om vi inte gör allt vi kan för att få ett stopp på något som i framtiden kommer att ses som ett av mänsklighetens största moraliska misslyckanden?

Från botten av våra förkrossade hjärtan ber vi nu er med konkreta möjligheter till förändring att göra allt som står i er makt för att få stopp på detta vansinne. Vi emotser handling på följande krav:

● Finska folkvalda politiker och makthavare ska garantera att finsk vapenhandel och finska investeringar nu inte gynnar ockupationsmakten och apartheidstaten Israel och/eller bryter mot mänskliga rättigheter, i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och folkmordskonventionen.

● Finska folkvalda politiker och makthavare ska vidta förbud mot att handla med varor och tjänster från olagligt ockuperade områden, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2 334.

● Finska folkvalda politiker och makthavare ska ta tillbaka stödet för palestiniernas enda livlina, UNRWA.

● Finska folkvalda politiker och makthavare ska sponsra organisationer som utför airdrops, där paket med bistånd (mat, vatten, mediciner, hygienartiklar) släpps från flygplan över Gaza.

Vi kräver ert ansvarstagande,

Fanny-Klaara Rundberg

Elin Manselin

Grete Sneltvedt

