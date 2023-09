Båtarna får ta omväg i två år då farleden vid Rävsundsbron stängs – tung biltrafik kan styras till arbetsbron

Regionförvaltningsverket beviljade som väntat tillståndet att bygga en enhetlig arbetsbro i Rävsundet under brobygget också under båtsäsongen 1.5–30.9 fram till 2025. Det betyder i praktiken att all båttrafik i farleden upphör åtminstone fram till slutet av år 2025. Trafikledsverket fick dessutom tillstånd att vid behov hålla farleden stängd ännu utanför båtsäsongen år 2026, det vill säga fram till slutet av april.

Enligt tillståndet som nu beviljats får Trafikledsverket inleda förberedelser, vilket betyder att den enhetliga arbetsbron kan tas i bruk innan regionförvaltningsverkets beslut vunnit laga kraft.

Pargas stad och Trafikledsverket har kallat till ett informationsmöte den 22 september på grund av att den nuvarande brons skick försämrats avsevärt. I det nu beviljade tillståndet ingår en möjlighet att omdirigera åtminstone en del av den tunga trafiken som kör över Rävsundsbron till arbetsbron tills den nya bron står klar.

– Beslutet om tillståndsvillkoret som gör det möjligt att stänga farleden fattades efter grundligt övervägande. Vi granskade både betydelsen av att stänga farleden och tryggandet av vägtrafiken, säger miljöråd Merja Antikainen i ett pressmeddelande.

Inkomstbortfall, avsiktlighet ...

Ett tiotal anmärkningar hade lämnats in av fastighetsägare, fiskare och företagare som använder farleden regelbundet. I anmärkningarna påtalade man den långa omvägen för båtar som inte kan passera genom Kustö sund på grund av sin höjd (till exempel segelbåtar), oskäliga omkostnader för muddringsföretagare som har sin hemmahamn på den östra sidan av bron samt inkomstbortfall hos fiskare.

I flera anmärkningar önskades åtminstone en liten öppning med en höjd på 2,5 meter för små båtar att kunna ta sig under arbetsbron.

En av anmärkarna påstod också att Trafikledsverket avsiktligt först sökt tillstånd att stänga farleden utanför båtsäsongen på lättare grund, trots att man egentligen varit medveten om att man senare med utpressningsliknande metoder kommer att ansöka om att helt få stänga farleden för att på så vis spara in på de egna byggnadskostnaderna.

Trafikledsverket menar att det enbart är brons hastigt försämrade skick som ligger bakom. Byggnadskostnaderna påverkas enligt dem inte av arbetsbron.

I en anmärkning påstår man också att det i själva verket är brobyggarnas egen trafik som överskridit viktbegränsningarna, vilket Trafikledsverket nekar bestämt.

Samtliga handlingar i ärendet hittas i regionförvaltningsverkets beslutsdatabas (på finska).

Enligt tillståndet är Trafikledsverket skyldigt att sätta upp skyltar på båda sidorna av bron om att farleden är stängd och arbetsbron ska vara upplyst så att den syns.

Trafikledsverket uppmanas också komma överens med näringsidkare om skäliga ersättningar för inkomstbortfall och ökade kostnader.

