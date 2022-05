Barnantal och tankeförmåga

Jag hoppade nästan upp i taket då jag läste rubriken ”Att ha tre barn eller fler kan ha en negativ effekt på tankeförmågan som äldre” (ÅU den 25 maj). Det var en artikel sammanställd av Malin Wikström, för Yle nyheter. Borde jag nu vara skrämd för att ha fått fyra barn, vara beredd på att ålderdomen kommer att kantas av svårigheter och brist på förmåga att hantera vardagens utmaningar?

Ibland tycker jag att det finns forskning i de mest underliga ämnen! De svar som forskarna i undersökningen kom till var att det kan finnas samband mellan många barn, tre eller fler och sämre kognitiv förmåga, då föräldern är över 65. Det framkom inte i artikeln vad forskningsresultatet skulle användas till.

Det är väl inte svårt att räkna ut att en flerbarnsfamilj kan ha mindre pengar att röra sig med, att bostaden kanske måste vara litet större och dyrare i inköp eller hyra. De familjer jag känner som har fler barn än två har varit fiffiga och kunniga i att ordna både bostad och förnödenheter på ett ekonomiskt sätt. Många föräldrar har skaffat sig tilläggsutbildningar och jobb med flexibla arbetstider.

De många barnen har fostrat sina föräldrar till att tänka ut olika uppgifter i hemmet, matlagning, städning och tvätt som vad kan göras tillsammans, vad är enbart vuxensyssla. Utmaningar har alltid funnits, att göra tre eller fyra saker på en gång var oftast förekommande.

Kanske är det skillnad i vilken miljö, under vilken tidsålder etc. familjen befann sig. Det var inte vanligt att barnen hade många dyra fritidsintressen, de lekte hemma eller hemknutarna, inte åkte familjer omkring på semester eller utlandsresor flera gånger i året. De flesta hittade på utfärder, hyrde en stuga för en vecka eller åkte båt. Man var tillsammans under ledig tid.

Allt sådant krävde planering, kreativitet och ibland händighet. Vart skulle all denna förmåga försvinna då föräldrar passerar 65 år? Tungt fysiskt arbete, krävande intellektuellt jobb och /eller kroniska sjukdomar kan vara faktorer som inskränker kognitiv förmåga. Slitage i leder och ont i kroppen påverkar tankeförmågan. Men att antalet barn kan inverka på den kognitiva förmågan låter nog väldigt konstigt.

Ska forskningsresultatet användas i preventivt syfte? För att föräldrar ska kunna bli 100 år och vara pigga och sköta sig själva med inte fler än ett barn och maximalt två? – Blir nog väldig arbetskraftsbrist. Och MÅSTE den kognitiva förmågan vara på topp hela livet?

