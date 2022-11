Bilburna äggkastare i Ekenäs: ”De borde sätta sin energi på någonting annat”

Flera bostadshus i centrum av Ekenäs har blivit utsatta för äggkastning under de senaste veckorna. I Karis har man fått smältostskivor kastade på sina fönster. Ett hus i Ekenäs blev utsatt tre gånger under helgen, både dagtid och kvällstid. En gång kastades äggen från en bil som de drabbade bara hann se skymten av.

– Min magkänsla säger att detta är ett fenomen som ofog med snöbollar på vintern och fyrverkeripjäser på nyår. Det är troligtvis ungdomar som tycker att det här är en rolig och spännande grej i brist på annat att göra. Det är en utfyllnad i vardagen. De får vatten på kvarn när folk reagerar. De borde naturligtvis sätta sin energi på någonting annat, säger kommissarie Markus Ramstedt på Raseborgspolisen.

Anmälningarna kommer med fördröjning

Åtminstone ett par fall har polisanmälts.

– Våra patruller är medvetna om att detta sker. Men polisanmälningarna som görs elektroniskt kommer till oss i Raseborg med fördröjning. De går via en förberedningsenhet i Esbo och kommer till oss om det finns någonting konkret att gå på, säger Ramstedt.

Om man har blivit utsatt för skadegörelse eller ofog ska man ringa nödcentralen.

– För vissa är tröskeln att ringa dit hög och svaret kanske är att patrullen är upptagen på annat håll eller på långt avstånd. Men om man inte ringer nödcentralen i realtid så är det nästan 100 procent säkert att vi inte kan ingripa. Om vi får vetskap några veckor senare är det väldigt svårt att reda ut.

Fortsätt diskutera beteende i hemmen

Ramstedt säger att det ligger i allas intresse att få ett slut på ofoget.

– Men det är ett fenomen som borde åtgärdas med andra än polisiära medel. Det är väldigt sannolikt att största delen av dem som gör detta är under 15 år. Det bästa vore att ta individerna på bar gärning och föra en diskussion med dem. Om de är under 15 år är de inte straffrättsligt ansvariga och då kan vi inte inleda en förundersökning mot dem. Däremot är man ersättningsskyldig för eventuella skador även om man är under 15 år gammal.

– Ungdomar testar gränser oberoende vad föräldrarna säger. Men min hälsning till hemmen, det gäller inte bara de här händelserna, är att diskutera hur man ska bete sig, även om de flesta säkert redan gör det.

Äggkastning är inget nytt fenomen. En snabb sökning på Google visar att det tycks ha förekommit en hel del på olika orter i Finland och Sverige, i synnerhet på hösten och kring Halloween. I Sverige har man till och med infört tillfällig åldersgräns på köp av ägg i vissa mataffärer på grund av ofog.

