Att vara mer än det vi inte är

Jag har alltid haft en förkärlek för citat. Det började i högstadiet, där vi i tjejgänget samlade på mer eller mindre rumsrena klyschor och aforismer i blårutiga häften.

Sidorna har gulnat men häftena finns kvar, och även om där finns några gamla favoriter, har mina smakpreferenser ändrats under åren.

”Ända mot ända kan ingenting hända,

men vänder man på steken blir det allvar i leken.”

Det säger sig självt att den typen av vardagssanningar förlorat sitt fnittriga skimmer över tiden. Likaså har de blårutiga häftena bytts ut mot Pinterest och andra digitala plattformar.

Samtidigt har citaten drabbats av en enorm inflation. På det glada 90-talet stötte jag på visdomsord främst i ungdomstidningar och på korsstygnstavlor hos äldre släktingar. Idag hinner jag inte scrolla länge på sociala medier innan någon typ av aforism dyker upp i flödet.

Citat har en speciell förmåga att inspirera, motivera och trösta. De fungerar som små påminnelser om mod, drömmar och värderingar. Vilka citat som känns mest relevanta för stunden beror på många faktorer: sammanhang, humör och ibland till och med vädret.

I dag, som på många sätt markerar starten för sommaren, befinner många av oss sig i sammanhang där humöret – och förhoppningsvis även vädret – är på topp. För egen del har jag igen glädjen att som Hem och Skola-ordförande hålla tal till eleverna som går ut sexan i Malms skola i Pargas.

Precis som tidigare år tog jag även i år inspiration till talet från ett citat. Även om de nedtecknade raderna i mina blå häften förmodligen hade gått hem hos målgruppen, föll valet på ett utdrag ur dikten ”Not” av Erin Hanson:

”You’re made of so much beauty, but it seems that you forgot,

when you decided that you were defined by all the things you’re not.”

Det blev en bra utgångspunkt för att påminna eleverna om att de är så mycket mer än siffrorna på betyget och antalet likes de får på sociala medier. Att deras framtid inte begränsas av det de inte kan eller har, utan snarare formas av deras unika styrkor, talanger och drömmar.

Att de är mer än det de inte är.

Men citatet är också en påminnelse till oss vuxna – föräldrar, släktingar och andra som har unga människor i sina liv.

Det är lätt att fastna i den negativa spiralen som ofta präglar diskussioner om ungdomar i dag: skolstress, betygshets och försämrade resultat i internationella kunskapsmätningar; skärmtid, mobilberoende och osunda ideal.

Men i stället för att sätta all fokus på problem och vad de unga inte uppnår, behöver vi hitta en balans och även förmedla ett annat budskap. Stötta, lyfta fram det positiva och hjälpa till att hitta lösningar.

I det arbetet är skolan och lärarna våra mest värdefulla samarbetspartners, men också den grupp som ofta hamnar i kläm när allt inte går som vi önskar. Eller när läsordningen inte passar in i vardagspusslet hemma, det kommer för många Wilma-meddelanden, eller ett prov blivit insatt på en måndag.

Då kan vi också ibland behöva påminna oss om Hansons citat och höja blicken för att också se allt det som skolan gör rätt. Hur lärarna gör sitt bästa för att barnen ska känna sig sedda och få utvecklas på en lämplig nivå. Hur personalen uppmuntrar och stödjer, hjälper och tröstar.

Och inför ett långt sommarlov som i många familjer innebär pusslande med semesterdagar, gräl om skärmtid och en känsla av otillräcklighet, är det viktigt att också ta till sig citatet som förälder.

Ingen är perfekt, men vi är alla så mycket mer än det vi inte är.

