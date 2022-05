Antalet coronapatienter som behöver sjukhusvård har minskat klart

Under april började antalet coronapatienter inom den specialiserade sjukvården och primärvården minska.

Under veckorna 16–17 (18.4.–1.5.) togs det in dryga 600 nya coronapatienter till den specialiserade sjukvården. Före antalet coronapatienter började minska i april togs det in över 800 coronapatienter under en tvåveckorsperiod.

Minskat behov av intensivvård

Även behovet av intensivvård har börjat minska efter mars. Under veckorna 16–17 togs det in 38 nya coronaviruspatienter till intensivvården jämfört med 58 de två föregående veckorna.

Onsdagen den 4 maj 2022 vårdades över 40 procent av patienterna på både intensivvårdsavdelningarna och de andra avdelningarna inom den specialiserade sjukvården huvudsakligen på grund av någon annan orsak än covid-19.

Inom primärvården vårdades onsdagen den 4 maj 2022 sammanlagt 471 coronapatienter. Även om antalet patienter tydligt minskat under april så är antalet totalt sett fortfarande på en hög nivå.

Onsdagen den 4 maj vårdades cirka 40 procent av coronapatienterna på primärvårdsavdelningarna huvudsakligen på grund av någon annan orsak.

Över 4000 dödsfall

Totalt 4 063 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 1 maj 2022.

Under de två senaste kalenderveckorna (18.4.–1.5) har det rapporterats 474 dödsfall, medan motsvarande tal för de föregående två veckorna var 337. Medelåldern (medianen) hos alla som dött sedan epidemin började är 83 år.



Dödsfallen i anknytning till covid-19 har ökat i takt med att viruset spritt sig i bred omfattning också bland äldre människor.

Hög virusmängd i avloppsvattnet

På basis av de avloppsvattenprover som samlades in den här veckan (1–2.5.2022) och den föregående veckan (24.–25.4.2022) är mängden virus-RNA i Finlands avloppsvatten totalt sett fortfarande på en hög nivå, men enligt de senaste fem mätningarna har mängderna i hela landet börjat minska.

