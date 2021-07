Allt livligare trafik vid gränserna – över 8 000 fler anlände till Finland förra veckan

Under förra veckan fortsatte antalet resenärer som kommer till Finland att öka. Via hamnarna anlände över 8 000 fler passagerare än veckan innan. Vid Helsingfors-Vanda flygplats var passagerarantalet ungefär detsamma som föregående vecka. Totalt anlände under veckan 41 766 personer via hamnarna, medan motsvarande siffra på flygplatsen…