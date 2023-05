Alla kan inte ha varit ovetande om misskötseln av Svenska gården

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Beträffande Svenska Gården borde en oberoende utredning göras över orsaken till den obefintliga förvaltningen av fastigheterna som pågick i tiotals år.

Alla som suttit i styrelsen eller som varit direktörer för gården under dessa år kan inte ha varit ovetande om misskötseln.

Berodde detta på att dessa inte i första hand, velat stöta sig med ”Svenska rummet” eller fanns det andra eventuella faktorer som inverkade.

Detta bör göras för att alla skall inse hur man bör gå vidare.

Det känns väl magstarkt att man nu, efter detta, refererat till donatorernas andemening samt uppbådat förespråkare för bland annat en tolkning av paragraf 2.

Avslutningsvis ett citat av Walter Lippmann “When everyone thinks alike, no one thinks very much”

Rainer Rinne

