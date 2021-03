Ålänningen Walle Wahlsten gör succé i The Voice of Finland: ”Det är bara att fortsätta njuta och ta en sång i taget”

Ålänningen Walle Wahlstens segertåg i The Voice of Finland fortsätter. Efter att ha tagit sig vidare i söndags väntar nu livesända kvartsfinalframträdanden på fredag. – Mottagandet har varit fantastiskt, säger Wahlsten. I söndagens avsnitt av The Voice of Finland tävlade coachen Juha Tapios tio kvarvarande…