Sommarn byter just nu skepnad. Den blir murrigare och mer överdådig i sin produktion, såväl på land som till havs. Vi skördar grönsaker och bär, och förundras över mängden småfisk i vassdungen.

Med detta, och en lyckad ferie i ryggen gick jag tillbaka till universitetsbacken på lätta steg och ett fräscht, öppet och nyfiket sinnelag. Kanske var det därför jag äntligen insåg det jag nu vill ta upp.

Väl inne på kontoret ögnandes igenom det senaste i inboxen, slår det mig plötsligt: AI-jaha…det är nog säkert nu som jag på allvar för att börja sätta mig in i vad artificiell intelligens (AI), eller maskinintelligens, egentligen innebär och hur den eventuellt kan hjälpa eller stjälpa i utbildningen och forskningen.

Jag läser bland annat en e-post om undervisningen och chatbotten ChatGPT, som tydligen även kan kallas vår ”virtuella assistent”, något som känns obekvämt.

ChatGPT har varit i hetluften under det senaste året och är ett i raden av exempel på AI program som är här för att stanna, på ett eller annat sätt. Chatbotten kan bland annat svara på faktafrågor och författa texter av olika genrer.

Detta är naturligtvis orsaken till att vi även för undervisningens skull bör ta oss an och reflektera kring AI på allvar. Hur, till exempel, känna igen och förhålla sig till en text av en studerande som genererats med ChatGPT och inte skrivits på egenhand? Något som började diskuteras mer på allvar i våras vid akademin.

Här har jag , kanske naivt, tänkt att det framkommer förr eller senare då jag jämför vad och hur en studerande svarar vid en fysisk tentamen jämfört med till exempel en skrivuppgift hemma. Å andra sidan är denna teknologi så pass i våra liv redan att en enkel sökning av ett ord eller uttryck på nätet för dig till förslag som genererats av ett AI-program. Gällande årets undervisning, tänker jag att vi istället kan granska hur ChatGPT klarar sig och fungerar, vad blir rätt och vad blir inte?

En annan e-post, halvt humoristisk och halvt allvarlig, får mig att reflektera över en AI-genererad bild av hur världen kommer att se ut år 20100. Först var jag förvånad att den stad som representerade världen i framtiden var så grön – det faktum att vi måste bygga med naturen i fokus hade tydligen gett resultat.

Men efter litet reflektion är det helt naturligt att AI genererar sådant då det skrivs och talas så mycket om hållbarhet och hur vi borde göra, men något vi ju sällan verkligen gör.

I forskningssammanhang har det redan länge använts olika typer av maskininlärning, som är grunden i AI, för att förstå komplexa system, i mitt fall ekosystem, och framförallt hantera stora datamängder. Nu diskuterats även AI aktivt.

Jag har hittills följt detta mest på håll, men får närma mig temat snabbare än jag tror. Inom ekologin och marinbiologin har AI framförallt potential, och används redan, till att identifiera arter i enorma datamaterial som insamlats genom exempelvis videoupptagningar eller fotografier.

Här visar det sig att AI är till mycket hjälp i och med att det har en avancerad självinlärningsprocess som skiljer sig från andra maskininlärningsprogram. Andra områden där AI kommer att få en avgörande roll är miljöövervakning och framförallt realtidsövervakning, just på grund av snabbheten och inlärningen men även det faktum att det kan hantera olika skalor i tid och rum.

Med AI:s frammarsch kommer otroligt många etiska, juridiska och tekniska frågor upp som måste tas ställning till. Inom media, men även inom forskningen, frågas det om vi är beredda, och om och hur vi anpassar oss till AI? Och svaret är vi inte är det.

För att göra litet reklam i sammanhanget, men även fortsätta diskussionen, vill jag tipsa och bjuda in till årets konst- och vetenskapssymposium Aboagora (aboagora.fi) med temat tomhet, ”void”, där flera sessioner kommer att tangera detta AI på ett eller annat sätt.

Detta gäller den jag själv är involverad i där vi diskuterar ”voids” utgående från olika naturvetenskapliga discipliner, men framförallt den sista performanssessionen ”Creativity in the era of AI”. Om du är intresserad av temat kom gärna med!

