Advokaten bygger nytt och reder upp gammalt

Enligt kalendern är sommaren slut. Höstterminen har börjat både på skolor och arbetsplatser, och den improviserade arbetspunkten i bastun ute i skärgården har ersatts av kontorets bekvämligheter.

På samma sätt som början av kalenderåret känns även denna tid på året som en liten nystart. Samtidigt kan det vara en tid att begrunda vad det egentligen är som fyller dagarna.

En del advokater är generalister som sköter så gott som alla typer av uppdrag. Dessa har ofta en mycket bred allmän bildning inom juridikens olika områden och ett mycket brett arbetsfält. Andra advokater har nischkunnande på ett mycket smalt område, och vet i praktiken allt som finns att veta om just det området. Dessa personer har ett mycket djupgående juridiskt kunnande inom sin expertis, men jobbar sällan över ett brett område.

På Advokatbyrå MK-Law har vi valt något av en medelväg mellan dessa ytterligheter. Vi är specialiserade på affärsjuridik och tvistlösning, men även med denna specialisering blir arbetsfältet brett nog.

Under veckorna efter semestern har jag dels varit med och byggt nytt. Jag har arbetat med bolagsrättsliga frågor, licensavtal och företagsköp, vilket ofta är framåtblickande arbete i positiv anda. Jag har även suttit på styrelsemöten. I Ekenäs Sparbank, en av Finlands äldsta banker med långa anor, och i Ekta Bryggeri, ett lokalt mikrobryggeri med en detta år öppnad gastro pub. Även detta arbete är nyskapande och framåtblickande. Styrelserna fokuserar på att säkerställa bolagens verksamhet och utveckla den ytterligare.

Under veckorna efter semestern har jag även varit med och rett upp gammalt. Jag har sysslat med tvister mellan delägare i aktiebolag, entreprenadtvister, affärsjuridiska brottmål och skiljeförfaranden samt suttit i möte som medlem i varuhusbolaget Stockmann Abp:s borgenärsdelegation. Då man arbetar med tvister och brottmål är fakta vanligtvis redan givna.

Det går inte att ändra på det som skett, men man försöker göra det bästa av de förutsättningar som finns. Trots att allt redan skett kan det finnas motstridig och oklar information om händelserna, och alltid är det inte helt lätt att utreda vad som egentligen har hänt. Innan man vet vad fakta är, går det inte att tillämpa rättsreglerna. Som en företagsjurist från Texas sade under ett videomöte här om dagen: ”It’s a mess, like it usually is when the guys in commercial contact us lawyers.”

Överblicken över arbetsuppgifterna under de senaste veckorna åskådliggör en tudelning. Dels blickar advokaten framåt. Han är med och bygger och utvecklar något nytt, bidrar för egen del till att skapa samhälleliga byggstenar för en bättre framtid. Dels blickar advokaten bakåt. Han reder upp något som redan har skett, och som måste klaras ut. Genom sitt arbete tryggar advokaten rättsstaten.

Både framåtblickande nyskapande och bakåtblickande uppredande är centrala delar av advokatkårens arbete. En del advokater ägnar sig hellre åt den ena och andra åt det andra. Ofta lönar det sig för klienten att anlita en advokat redan då man bygger på något nytt, för att undvika att behöva anlita advokaten för att reda upp något gammalt. Ofta kan advokaten bidra till det nya projektet med lösningar som minskar på sannolikheten för att senare hitta projektet i backspegeln.

