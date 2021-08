Åbos populära pop up-coronavaccinationer fortsätter i september – snart har varannan Åbobo fått två doser

Åbo stad fortsätter med pop up-mottagningar för coronavaccination under hösten. I pop up-mottagningarna ges just nu ges den första vaccindosen. Alla pop up-vaccinationsmottagningar finns samlade på sidan turku.fi/sv/pop-up-vaccination. Under hösten kommer pop up-mottagningar att ordnas även för personer som ska få den andra dosen. Staden informerar…