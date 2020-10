Åbobon Anna Saivosalmis träningsvideor blev en braksuccé – över 50 000 följare på Instagram

View this post on Instagram

Kaupallinen yhteistyö: Magnex ❤️#magnexercise with Anna ❤️ -TREENISARJAN tämän viikon treeni polttelee vatsalihaksissa🔥 ja vahvistaa keskivartaloa todella monipuolisesti😊💪🏼 Voima-Core on hauska, mutta yllättää! Vain neljä liikettä, mutta kunhan testaat, huomaat, että se riittää💁🏼‍♀️ Aivan huikeen innolla otitte muuten ekan viikon #magnexercise alakroppatreenin vastaan! Sen ehtii tehdä vielä hyvin tällä viikollakin. Jatkossa tulossa uusi treeni aina maanantaisin yhteistyössä Magnex magnesiumtuoteperheen kanssa.😍❤️🙌🏻 Lähteehän Voima-Core testiin? Sopisiko tämä nopea corejumppa sun viikkoon? Treeni tehdään toistoja vastaan circuittina. 3-4 kierrosta. ❤️ #magnexercise with Anna VOIMA-CORE❤️ 1️⃣X-Sivulankku Kyynärlankussa, 10 toistoa/ puoli. Lantio ylhäällä, alempi jalka koukussa. Nosta käsi ja jalka hallitusti yhtä aikaa ylös. Älä röhnötä olkapään päällä, vaan aktivoi keskivartalo ja hae voima sieltä. 2️⃣Istumaannousu + Isku 10 toistoa Iske kunnolla! Siis kunnolla!! 3️⃣Lankkuvedot 8/puoli Haasta nostamalla jalat sohvalle, helpota tekemällä lattiatasossa tai kädet sohvalla/tuolilla 4️⃣Kierrot 10/puoli Haasta: pidä jalat ylhäällä ja kosketa kummallakin kädellä vartalon sievulle samalla kun kierrät ▶️ Vaadittu toistomäärä circuittina, 3-4 kierrosta Ensi maanantaina taas uusi #magnexercise with Anna -treeni🤩 Ihanaa viikkoa! #kotitreeni #ansaivofit #coretreeni #keskivartalotreeni #magnex #magnesium #valmistettusuomessa @vitabalans