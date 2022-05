Åbo har fler vinbarer än någonsin – men kunderna får inte nog

Det är fredag kväll, och klockan har precis slagit sju. På vinbaren The Tasting Room på Auragatan sitter ett gäng på sju lärare och umgås över en bricka med kallskuret och några glas vin. Och att de sitter på just en vinbar är ett medvetet val.

– I slutet av förra året var jag här första gången med min syster och vi tyckte det var ett så trevligt ställe att jag förslog det för den här träffen, säger Taina Mattila .

De sju lärarna kommer från Salo, Nådendal, Pemar, S:t Karins och Åbo, och för de flesta är det första gången på The Tasting Room. För vissa är det första gången på vinbar överhuvudtaget.

– Såna här barer finns inte i Salo, säger Marita Savonmäki och skrattar.

Upplevelsen har varit angenäm, berättar de. De har haft en kort vinprovning och efter det har diskussionen fortsatt runt bordet i mer avslappnad stil.

– Att personalen kan berätta om dryckerna, hur och var de är tillverkade och så vidare, gör att det blir mer intressant att testa dem också. Samtidigt blir det ju mera socialt, och efter provningen har vi delvis fortsatt prata vin, säger Mattila.

Kvinnorna säger att de tror att vinbarer blir mer populära också för att finländarna så småningom lär sig att det är roligare att dricka gott än att dricka mycket.

– Trots att det dyker upp fler hela tiden så kommer de säkert att locka folk, så länge de kan erbjuda något som kunderna vill ha, och det tror jag definitivt att de gör, säger Savonmäki.

Susanna Salo säger att det också är skönt att komma sig ut och umgås mera normalt efter coronan.

– Det är fint att det alls finns några restauranger kvar efter de här två åren, och ännu bättre att de som kommer tycks bjuda på intressanta upplevelser, säger hon.

Vinbarernas popularitet är ett fenomen som märks bra i Åbo. Både The Tasting Room och grannen Bricco har uppstått under coronan. En av de nya restaurangerna som kommer till Salutorget i sommar är en gastro-vin-restaurang med skärgårdstema. När Wiklunds renovering är klar kommer restaurangen Wine Bar Axel W att öppna i byggnaden.

Bredvid Bricco och The Tasting Room finns sedan tidigare Di Trevi, som serverar tapas och vin och ett stenkast bort finns Tintå, som har ett utmärkt urval av vin på glas.

På Humlegårdsgatan finns veteranen Viinille, som snart har 20 år på nacken. Utanför centrum finns vinbaren Vinho i Martinsbacken och för ett par veckor sedan öppnade vinbaren Veistämö mittemot den gamla repslagarbanan vid Sigyn (se anslutande artikel).

Det är helt klart inne med vinbarer just nu. Men finns det faktiskt utrymme för så många vinbarer?

Robin Sjöstrand Sofia Lindholm, restaurangansvarig för The Tasting Room, säger att det märks tydligt att finländarna numera söker efter kvalitet fram kvantitet när det gäller alkohol.

Svaret är ja, åtminstone om man ska tro barerna själva.

– Det är bra att det finns konkurrens bland vinbarerna. Alla gör sin egen grej och det blir viktigt att profilera sig rätt, men det tjänar ju kunderna på, säger Sofia Lindholm , restaurangansvarig på The Tasting Room.

Hon har jobbat runt 15 år med vin, både i Finland och ute i världen, och är glad att vinkulturen nu har hittat till Åbo.

– Folk dricker mindre än förr, men de dricker bättre kvalitet. De vill hellre få en smakupplevelse än bli fulla.

Trots att kvaliteten är viktig säger Lindholm att vin inte heller ska spränga plånboken.

– Vi försöker motverka tanken att bra vin är dyrt vin. Det finns bra viner i alla prisklasser och vi vill erbjuda det åt folk.

Därför har The Tasting Room gått in för att erbjuda så många viner som möjligt per glas.

– Det är få som köper en flaska för över 100 euro, men att köpa ett glas av samma vin för en tjugolapp är betydligt mer överkomligt. På det sättet får folk också testa nya viner och prova sig fram till något de gillar.

The Tasting Room har valt att profilera sig som en regelrätt vinbar, för att sticka ut.

– Di Trevi har tapas, Bricco satsar bara på italienskt, Tintå har fokuserat på maten, även om de har många viner per glas – och vi ordnar vinprovningar flera dagar i veckan. Vi har både vanliga, ledda vinprovningar, och miniatyrprovningar som kunden kan beställa när som helst och leds av någon ur personalen.

Mapcreator/Robin Sjöstrand Åbos vinbarer: 1) Tintå, 2) The Tasting Room, 3) Bricco, 4) Di Trevi, 5) Ny vinrestaurang på Salutorget, 6) Axel W Wine Bar, 7) Viinille, 8) Veistämö (Slottsgatan 63), 9) Vinho (Kungsgårdsgatan 8).

På Åbos första vinbar Viinille, som funnits på Humlegårdsgatan sedan 2004, ser man likadant på konkurrenssituationen.

– Det är bra med konkurrens och vi har alla olika stilar, så det finns något för alla, säger Hanna Suvanto , som tillsammans med Hanna Virta tog över vinbaren 2020.

Innan det var Suvanto anställd i tio år på Viinille och hon har jobbat i restaurangbranschen sedan 1977. Också hon ser förändringar i vem som dras till vinbarerna.

– Vi har fler och fler yngre kunder. Folk är mer pålästa och frågar mera, säger hon.

Robin Sjöstrand Hanna Suvanto vid Viinille välkomnar konkurrensen från de nyare vinbarerna. ”Det är bra att det finns något för alla”.

Sammanhållningen mellan vinföretagarna är god. Suvanto ger som exempel när importföretaget Winestate ordnade en storprovning för restauranger för några veckor sedan.

– Det visade sig att Pietari och Terhi , som driver Vinho, var på samma provning. Vår bussresa till Helsingfors var trång och obekväm, men vi fick åka hem med dem. Det finns ingen rivalitet mellan barerna, säger hon.

Viinille, som blev utnämnt till Finlands bästa vinbar 2011, håller fast vid sitt koncept – viner med kvalitet. Enligt Suvanto är det ett fungerande recept.

– Pandemin var jobbig, och vi fick bli mer av en restaurang än vi egentligen är för att alls få hålla öppet, men nu börjar kunderna återvända. En del av konceptet är också att kunna berätta om vinerna, och de som jobbar här har en utmärkt sakkunskap om vin – alla utom jag åtminstone, men jag berättar det jag kan, säger hon och skrattar lite.

Robin Sjöstrand Viinille har funnits sedan 2004, men många Åbobor har missat vinbaren på Humlegårdsgatan.

Att restaurangstaden Åbo också är en vinstad finns det inget tvivel om.

– Vi är en bra vinstad och det märker man på att vi har turister från andra städer som kommer hit för att gå på restaurang. Det kommer förvånansvärt många från Helsingfors, men vi har också haft både Tammerforsbor och Jyväskyläbor här, säger Suvanto.

Hon har också ett tips till den som inte hittar något de gillar på vinlistan.

– Det lönar sig alltid att fråga vad som finns tillgängligt utanför listan. Ställen som har provningar har oftast öppnade flaskor av viner som ingått i någon provning.

