Åbo – en möjlig stad att leva och bo i efter studierna

När jag blickar tillbaka på studietiden i Åbo minns jag tiden som god. Studieåren gick förbi snabbt, jag fick min politices magisterexamen från Åbo Akademi på 5 år. Vad jag saknade under studietiden förstod jag först senare.



Under studieåren fick jag nya kompisar, som jag har kontakt med än i dag. Under de första arbetsåren här i Åbo har jag bekantat mig med flera nya människor. Det är först nu jag börjat förstå vikten av att åka iväg och skriva pro gradu-avhandlingen som ett beställningsarbete. Ett tips till studerande – våga riskera och gå inte där var ribban är lägst!



Ett annat tips är att idrotta. Det skapar en gemenskap och man skapar goda kontakter, som man antagligen har nytta av. Via fotbollen och tennisen har jag fått vänner för livet. Genom regelbunden idrott är risken för sjukdomar mindre och man orkar bättre i vardagen.



Stunden kommer då studierna börjar vara klara och man börjar fundera på vad man ska göra. Det kunde finnas skäl att tänka på hur rekryteringen av nyutexaminerade sköts i Åbo. Kontakten till arbetslivet under mina 5 år vid Åbo Akademi var mycket liten.



I praktiken kunde satsas resurser på rekryteringsmässor, företagspresentationer, utformning av LinkedIn-profil, CV-skrivande, arbetssökning i grupp, utformning av öppet ansökningsbrev osv. redan under studietiden.



Plötsligt kommer den tid då du står där med dina papper och funderar på vart du ska ta vägen. Jag är mycket glad över att jag stannade i Åbo och rekommenderar alltid varmt staden. Dock var det mera en slump att jag stannade.



Arbetsmarknaden i Åbo behöver många olika typer av människor med olika skolningsbakgrund. Därför är det enormt viktigt att Åbo lyckas med att få nyutexaminerade att stanna kvar.



Jag vill vara med och utveckla framtidens Åbo. Nära hjärtat står sysselsättningsfrågor, Åbobors välmående och idrottsmöjligheter. Jag vill jobba för en effektiv arbetsmarknad där sysselsättningsgraden är hög. Jag har kunskap inom området som kunde utnyttjas i stadsfullmäktige. I mitt Åbo mår Åbobon väl, är motiverad att arbeta och utövar idrott. Även unga och ivriga beslutsfattare behövs, därför ställer jag upp.

Ville Käldström

kommunalvalskandidat, SFP

Dela artikeln