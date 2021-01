Åbo drabbades värst av hyreshöjning i slutet av fjolåret – Helsingfors står för högst pris per kvadratmeter

Under slutet av fjolåret steg hyrorna för fritt finansierade bostäder allra snabbast i Åbo, där höjningen var 1,6 procent under det fjärde kvartalet. Tätt därefter kommer Kervo, sedan Esbo, Vanda och Borgå. Uppgifterna framkommer av Statistikcentralens färska rapport över hyresnivåer under fjärde kvartalet 2020. Betraktar…