90-åriga Utö Handel satsar på flexibilitet och bra utbud – solpaneler ska rädda elräkningen

I tio år har Ghita Boijer pendlat till Utö från Kyrkslätt. Orsaken till pendlandet var nuvarande sambon Karl-Erik Sjöberg som är från Utö.

– I sommar öppnade sig möjligheten att ta över jobbet som föreståndare för Utö Handel där jag tidigare jobbat som timanställd på sommaren. Nu är jag tjänstledig i ett år från mitt arbete som hushållslärare i Kyrkslätt, berättar Boijer då vi sitter och dricker en kopp kaffe i butikslokalen efter att butiken stängts efter förmiddagens arbetspass.

Ghita sköter nu butiken som, förutom livsmedel och andra dagligvaror, erbjuder posttjänster. Dessutom fungerar Utö Handel som uthämtningsplats för Alkos produkter.

Post och Alko

– Kalle, som varit styrelsemedlem i Utö Handel Ab i över 30 år, hjälper till speciellt då nya varor kommer med förbindelsebåten. Det jag inte kan hjälper han mig med. Vi är ett bra team som kompletterar varandra, säger Boijer.

– Ghita är rysligt duktig på kundservice, hon är glad och positiv. Det klarar jag inte alltid av att vara, konstaterar Sjöberg.

Tuuli Meriläinen Ghita Boijer sköter också posttjänsterna på Utö och också postgången till ön är beroende av Baldur.

Utö Handel, som grundades som en ”gemensamhetshandel” 1932, fyllde 90 år i höst. Den nuvarande butikslokalen som ligger mitt i byn byggdes 1959. Numera är Utö Handel ett aktiebolag som ekonomiskt försöker få det att gå på plus, trots de mycket stora växlingarna i kundunderlaget under året. Cirka 70 procent av inkomsterna flyter in under juni, juli och augusti. Sommartid har butiken också cirka fem timanställda som hjälper till.

– På sommaren kan butiken vara en enda kö, och folk köper sallad, bröd och andra färskvaror av alla slag, säger Boijer.

Kylutrymmena är en utmaning

Enligt Sjöberg är det kylutrymmena som är den största flaskhalsen under högsäsong. Det som ger mest euron i kassan av produkterna är öl, cider och long drink, men också färskt bröd, grönsaker, läskedrycker och mjölkprodukter går åt.

Höst, vinter och vår besöks butiken främst av de omkring 40 mantalsskrivna på Utö, och givetvis också av besökare som kommer till Utö året om.

– Butiken är alltid öppen då förbindelsebåten Baldur anländer för att man som besökare inte ska behöva släpa med sig mat från fastlandet, säger Sjöberg.

– Vi är tacksamma för varje kund. Priserna är lite högre, men logistikkostnaderna är också högre här ute. Köper man ett försäljningsparti, till exempel tio påsar socker på en gång, kan man få ner priset med tio procent.

– I dag hade vi 15 kunder under morgonen, och på kvällen kommer det säkert lika många, tror Boijer.

Färska bakverk

Under högsäsong finns det färska bakverk i butiken varje dag, men nu då det är lågsäsong får man gärna beställa dagen innan.

– Jag försöker lyssna på kunderna och uppfylla deras önskemål om produkter. Jag kan beställa in om det är något speciellt de önskar, säger Boijer. Det går också bra att förhandsbeställa varor till exempel per e-post.

Tuuli Meriläinen På sommaren går handeln på högvarv och kylutrymmena är en flaskhals. Drycker av olika slag, till exempel öl och cider, tillhör storsäljarna, men också färskvaror som bröd och grönsaker säljer bra. Nu på vintern gäller det att hålla balans på lagret.

Butiksbyggnaden har renoverats och förbättrats i olika omgångar. Bland annat har innertaket tilläggsisolerats för att hålla energikostnaderna nere. Enligt Sjöberg är de höga energipriserna en verklig hotbild för ekonomin för småbutiker som Utö Handel. Än så länge har butiken ett relativ förmånligt elavtal, men det gäller bara fram till juni 2023.

Solpaneler är en möjlighet

Sjöberg ser ändå en möjlighet i solpaneler på butikstaket eftersom Utö är en av Finlands soligaste platser.

– Det är kylutrustningen som behöver mycket ström på sommaren och solpaneler skulle täcka största delen av elbehovet på sommaren.

Enligt Sjöberg kan det bli en intressant process att få solpanelerna godkända, eftersom Utö är en så kallad ”byggd miljö av riksintresse” där allt byggande är strängt reglerat.

Snart är det dags att köra butiksbilen ner till Baldur som anländer till Utö inom en timme. Ombord finns post och varor till butiken.

– Det bästa med jobbet är då en kund kommer in i butiken och säger ”Åh en sådan härlig butik, här finns ju allt vad man behöver!”, säger Ghita.

