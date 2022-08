UPPDATERAD: Försvunnen i Pargas har hittats

Paraisilta on torstaina kello 17 jälkeen kadonnut 71-vuotias nainen. Hän on 150 cm pitkä ja hänellä on vaaleat lyhyet hiukset. Yllään hänellä on musta huppari ja tummat housut, jalassa crocs-kengät ja mukana vyölaukku. Havainnoista pyydetään soittamaan 112. #lspoliisi