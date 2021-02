620 nya coronafall i Finland – nya fall i Åbo och Kimitoön

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 620 nya coronafall på söndagen. Det innebär att sammanlagt 57 672 personer i landet testats positivt sedan epidemins början. Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är nu 123,7. Motsvarande siffra under föregående…