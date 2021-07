293 nya coronafall – nya infektioner konstateras särskilt bland 15–30-åringar

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 293 nya coronafall på lördagen. Det innebär att totalt 97 944 personer testat positivt sedan epidemins början. Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 48,1. Under de föregående 14 dagarna…