Totalt 164 nya fall av coronaviruset har konstaterats under det senaste dygnet, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på måndagen. Sammanlagt har 10 702 personer i Finland smittats sedan epidemin fick sin början. Incidensen, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare, är för tillfället 27,2. Under den...